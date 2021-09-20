Кличко-молодший про брата: політика - його покликання

"Мене часто плутають з ним. Підходять до мене, звертаються до мене як до мера. Спочатку кажуть про вулиці, дороги, ліфти, оплати, ЗП. Мені приємно, коли я, наприклад, гуляю по Пейзажній алеї і мені, плутаючи з Віталієм, просто говорять "спасибі". Якому ще політику подякують? Я з величезною повагою ставлюся до того, чим займається брат. Чесно скажу, мені його шкода. Дуже багато життєвої енергії, персонального часу він міг витратити на масу речей в житті, а не тільки лише бути належним комусь за вибір. Але це покликання. Хоч і важко, але йому це подобається", - заявив Володимир Кличко.

У той же час Володимир Кличко зазначив, що найчастіше суспільство ставиться негативно до політиків, незалежно від їх посади і рівня ефективності. Він додав, що вважає Віталія Кличка скоріше менеджером.

"Політиків не люблять. Неважливо, яка у тебе посада. Політика для суспільства - не зовсім та професія, яка заслуговує симпатії. Скоріше навпаки. Все, що він робить, він робить не для себе. Люди звикли до сталість. Як мінімум 50% будуть проти будь-якого рішення. Не важливо, які зміни. Хороші чи, погані чи. Я його політиком не вважаю, до речі. Чому? Тому що він - менеджер. Кожен день це персональний, людський фактор. Потрібно стежити, дивитися. 24 години 7 днів на тиждень. Це менеджмент, а не політика", - вважає олімпійський чемпіон.

Володимир Кличко переконаний, що спортивна кар'єра дала братові потрібні навички для роботи мером столиці.

"Все сходиться до одного принципу - витривалість. Endurance. Надбане через спорт, кров і піт слово. Витривалість. Я сам іноді дивуюся, спостерігаючи за активністю брата в дуже непростій політичній сфері. Без витривалості це було б просто неможливо", - підсумував Кличко.