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Киевстар повышает тарифы с 1 сентября: что известно

Киевстар повышает тарифы (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Киевстар сообщил, что с 1 сентября он вынужден проиндексировать стоимость определенных тарифов. Но приятным бонусом станет то, что пакет интернета на максимальной скорости - увеличат.

О нововведениях компания сообщила на своем сайте.

Что изменится для абонентов с 1 сентября

Новые абоненты уже не могут подключиться к тарифам, стоимость которых изменится, поэтому новые цены существующим клиентам сообщат персонально уже совсем скоро.

"С 1 сентября мы вынуждены проиндексировать стоимость тарифных планов, расширяя пакет интернета на максимальной скорости. Все остальное наполнение остается действительным",  - сказано в сообщении оператора.

О каких тарифных планах идет речь

  • Максимальный безлим 300
  • Максимальный безлим
  • Максимальный безлим 400 (2018)
  • Максимальный безлим 400
  • Максимальный безлим 2019
  • Kyivstar 4G Extra+ 2018
  • Smart Max

Как сообщили в компании, тариф "Максимальный безлим" 2019 года не пересматривался уже почти 2 года, а все остальные тарифные планы не менялись по стоимости с момента создания. 

Абоненты всех тарифных предложений с обновленными условиями могут самостоятельно бесплатно изменить тариф на более соответствующий их потребностям.

Выбрать можно в разделе Тарифы.

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Киевстар