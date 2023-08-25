Киевстар повышает тарифы с 1 сентября: что известно

Что изменится для абонентов с 1 сентября

Новые абоненты уже не могут подключиться к тарифам, стоимость которых изменится, поэтому новые цены существующим клиентам сообщат персонально уже совсем скоро.

"С 1 сентября мы вынуждены проиндексировать стоимость тарифных планов, расширяя пакет интернета на максимальной скорости. Все остальное наполнение остается действительным", - сказано в сообщении оператора.

О каких тарифных планах идет речь

Максимальный безлим 300

Максимальный безлим

Максимальный безлим 400 (2018)

Максимальный безлим 400

Максимальный безлим 2019

Kyivstar 4G Extra+ 2018

Smart Max

Как сообщили в компании, тариф "Максимальный безлим" 2019 года не пересматривался уже почти 2 года, а все остальные тарифные планы не менялись по стоимости с момента создания.

Абоненты всех тарифных предложений с обновленными условиями могут самостоятельно бесплатно изменить тариф на более соответствующий их потребностям.

Выбрать можно в разделе Тарифы.