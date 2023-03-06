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В Киевском зоопарке животные создали новые семьи: милые фото чешуйчатых, пернатых и пушистых пар

Коллаж РБК-Украина: в зоопарке Киева животные обзавелись семьями
Автор: Владимир Костырин

В Киевском зоопарке в начале весны появились новые семьи у животных самых разнообразных видов. В столичном зоологическом парке общегосударственного значения прибавилось количество чешуйчатых, пернатых и пушистых "ячеек общества".

Об этом передали на Facebook-странице зоопарка Киева.

Как отмечается, создаются среди питомцев пары и семьи по разным причинам: у кого-то для размножения, а у других просто для компании - согласно Плану коллекции.

"Это сложная и очень ответственная работа для всех сотрудников зоопарка", - говорится в публикации.

Также администрация зоопарка напоминает, что в прошлом году местное "царство животных" пополнилось 300 новорожденными детенышами, а еще тут приютили почти 400 зверушек из пострадавших из-за войны регионов Украины.

Новые семьи животных в Киевском зоопарке (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Вот какие семьи сейчас создали питомцы зоопарка:

Для спасенной мартышки де Бразза по имени Сима специально привезли нового спутника по имени Сил.

Мартышки де Бразза в зоопарке Киева (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

У серого журавля Сирко теперь появилась замечательная подруга жизни Роксолана.

Для грифа Гари коллеги столичного зоопарка передали двух симпатичных пернатых "девушек".

Животные получили новые семьи в Киевском зоопарке (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

5 самок из табуна благородных оленей получили нового, не менее благородного вожака по имени Нео.

Для недавно созданной семьи енотов обустраивается целое ранчо, так как семья у них немаленькая: 16 особей, среди которых 9 были спасены от войны.

Семейство енотов в зоопарке Киева (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

А угольные черепахи Антонио и Мария, нашедшие приют в зоологическом парке Киева, уже хорошо освоили свой новый удобный домик.

Черепахи Антонио и Мария (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

"Так, делаем все, чтобы наши обитатели жили в комфорте, и радовали нас и посетителей здоровым прекрасным потомством!" - отмечают в зоопарке.

Новые семьи животных в Киевском зоопарке (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Ранее сообщалось, что в январе в Киевском зоопарке в семействе гуанако родился детеныш по имени Люсия.

А также перед этим мы писали, как живут экзотические животные во время войны в Украине.

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твариниКиївський зоопарк