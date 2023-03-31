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В Киевский зоопарк пришла весна: невероятно милые фото его обитателей

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Киев, Пятница 31 марта 2023 13:20
В Киевский зоопарк пришла весна: невероятно милые фото его обитателей Фото: в Киевский зоопарк пришла весна (facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Киевский зоопарк пришла весна. С потеплением и солнцем обитатели зверинца все чаще проводят время на свежем воздухе. Посмотрите, какие милые звери радуются приходу весны.

Фотографии животных показали на странице Facebook Киевского зоопарка.

Сотрудники зверинца рассказывают, что пеликаны уже вышли на свой любимый пруд. Также понемногу выходят из теплых берлог медведи.

Олени, альпаки, верблюды и кони Пржевальского также наслаждаются открытыми вольерами, радуясь первой зеленой травке.

"Важно прогуливается наш слоник, вдыхая аромат весенних первоцветов. Жмурятся на солнышке тигры, рыси, лесные коты и львы. Возятся забавные носухи и еноты. Лебеди, гуси и утки деловито обозревают будущие места для своих гнезд. Старый парк зеленеет, полный стаями скворцов, дроздов и игривых белочек", - сообщили в зоопарке.

В Киевский зоопарк пришла весна: невероятно милые фото его обитателейВ Киевский зоопарк пришла весна: невероятно милые фото его обитателейВ Киевский зоопарк пришла весна: невероятно милые фото его обитателейВ Киевский зоопарк пришла весна: невероятно милые фото его обитателейВ Киевский зоопарк пришла весна: невероятно милые фото его обитателейВ Киевский зоопарк пришла весна: невероятно милые фото его обитателейВ Киевский зоопарк пришла весна: невероятно милые фото его обитателейВ Киевский зоопарк пришла весна: невероятно милые фото его обитателейВ Киевский зоопарк пришла весна: невероятно милые фото его обитателейВ Киевский зоопарк пришла весна: невероятно милые фото его обитателейВ Киевский зоопарк пришла весна: невероятно милые фото его обитателейВ Киевский зоопарк пришла весна: невероятно милые фото его обитателейВ Киевский зоопарк пришла весна: невероятно милые фото его обитателейВ Киевский зоопарк пришла весна: невероятно милые фото его обитателейВ Киевский зоопарк пришла весна: невероятно милые фото его обитателейВ Киевский зоопарк пришла весна: невероятно милые фото его обитателейВ Киевский зоопарк пришла весна: невероятно милые фото его обитателейВ Киевский зоопарк пришла весна: невероятно милые фото его обитателейВ Киевском зоопарке радуются солнцу звери (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Напомним, что на деревьях в Черновцах поселились тропические птицы.

Как мы ранее писали, в Чернобыльском заповеднике показали изысканных животных.

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