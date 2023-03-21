Киевский спортклуб не пустил военных в душ: начал разгораться скандал

В Киеве разгорается скандал в одном из спортивных клубов из-за того, что администраторы не захотели пустить в душ военных. Как объясняла сопровождающая их женщина, они приехали в столицу буквально на два дня и едут в Бахмут.

Видео из столичного спортклуба опубликовали в TikTok и автор публикации сообщила, что подошла на рецепции с просьбой пустить военных в душ. Она объяснила, что ребята в Киеве проездом и едут в зону боевых действий. Однако она получила отказ.

В комментариях разгорелся настоящий скандал. Одни пользователи возмущались, что в душ не пустили защитников Украины, а другие - обрушились на саму женщину, которая обратилась в спортклуб с просьбой. Также было немало комментариев о том, что помыться военные могли бы и в общественной бане.

Главная героиня стала быстро популярной в сети и отказалась общаться на камеру. Однако в указанный спортклуб журналисты сходили. Однако выяснить, что же произошло на самом деле, им не удалось.

Девушка с рецепции очень быстро ушла и не появлялась на рабочем месте более часа. Через некоторое время к журналистам вышел представитель службы безопасности спортивного заведения.

Он подтвердил, что действительно приходила какая-то женщина и "что-то хотела, требовала". Однако никакого официального запроса она не предоставила.

Сотрудник безопасности также отметил, что если бы было письмо от военного командования, то в бесплатной помощи никто отказывать не стал.

Стоит отметить, что письмо от военного руководства с просьбой - уже обычная практика. Управляющий одного из банных комплексов Киева Денис Галушко объяснил, что обычно руководство военнослужащих пишет письмо на имя директора с просьбой помочь, а работники выбирают время, чтобы было комфортно и посетителям, и бойцам.