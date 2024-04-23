Киевляне против траты денег на снос Арки Свободы в Киеве во время войны: что известно

Снос арки Свободы в Крещатом парке в Киеве - не ко времени. Потому что тратить огромные деньги на это во время войны недопустимо.

Так киевляне отреагировали в Facebook на решение Минкульта об исключении Арки из реестра недвижимых памятников, в результате чего она может быть демонтирована.

"Недавно была у нашей арки и слышала, как молодой человек общался по телефону: "Да, жду тебя у арки Свободы... Договорились...". Наши дети уже не вспомнят предыдущее название! Я когда представляю себе масштаб этих работ – демонтаж на огромном холме, куда вмонтирована на сваях эта гигантская арка, сотни спиленных деревьев мне становится страшно… О миллионах, которые будут потрачены на это все, мы тоже знаем… Так вот, самое главное - какую угрозу нашему национальному достоинству несет эта арка? Давайте спросим людей, как они относятся к сносу арки Свободы! Может, оно сейчас не ко времени?" - написала в Facebook известная актриса, заслуженная артистка Украины Ольга Сумская.

Журналист Дмитрий Фурдак отметил , что советское время напоминает не Арка Свободы, а решение о ее сносе.

«Я категорически против сноса Арки свободы Украинского народа! По этой логике станцию метро "Дружбы народов" нужно было не переименовывать, а закрыть полностью. Эта Арка является одним из узнаваемых визуальных символов Киева, одним из любимых мест отдыха. черные, можно разрисовать видами Украины, можно наклеить шевроны подразделений ВСУ, но уж точно не сносить! Демонтаж такого объекта – это недешево”, – подчеркнул Дмитрий Фурдак.

Он призвал тех, кто планирует демонтаж Арки, "прийти в себя, не устраивать охоту на ведьм и не искать измены там, где ее нет".

Как известно, Министерство культуры и информационной политики своим приказом признало Арку Свободы не подлежащей занесению в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Этим решением монумент потерял статус памятки истории и может быть демонтирован, отмечают в Минкульте.

При этом в Министерстве называют Арку "Монументом на ознаменование воссоединения Украины с Россией", хотя Киевский городской совет еще в мае 2022 года поддержал инициативу мэра Киева Виталия Кличко по переименованию этого объекта в Арку Свободы украинского народа.