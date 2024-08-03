Как сейчас выглядит секс-символ 90-х и звезда "Сердцеедок" (фото)

Сегодня Дженнифер Лав Хьюитт 45 лет, хотя многие до сих пор помнят ее как 20-летнюю сексуальную звезду фильма "Сердцеедки".

Чем сейчас живет и как выглядит актриса - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Дженнифер Лав Хьюитт (кадр из фильма "Сердцеедки")

В нулевые годы Дженнифер Лав Хьюитт была невероятно популярной актрисой. В 2001 году она сыграла в романтической комедии "Сердцеедки", где воплотила образ сексуальной мошенницы, которая покоряет состоятельных мужчин.

Ее внешность с тонкой талией, пышной грудью и округлыми бедрами сводила мужчин с ума и вызывала зависть у женщин.

В каком-то смысле девушка стала заложницей своей роли и амплуа легкомысленной девушки. Поэтому последующие роли были однотипными, хотя актриса была в них очень органична. Но ей не на что было жаловаться: деньги лились рекой, и поклонников было множество.

Дженнифер Лав Хьюитт (кадр из фильма "Сердцеедки")

Говорят, что в какой-то момент карьера артистки пошла на убыль из-за ее "звездной болезни". Кинематографисты, уставшие от ее капризного характера, перестали приглашать ее в кино.

В 2014 году Дженнифер повезло: ее взяли в сериал "Мыслить как преступник". Однако она задержалась там только на один сезон из-за критики зрителей и профессионального сообщества, которые считали, что она подходит только для мыльных опер, а не для серьезных проектов.

Дженнифер Лав Хьюитт (кадр из фильма "Мыслить как преступник")

Впоследствии Лав Хьюитт посвятила себя семье. В 2013 году она вышла замуж за актера Брайана Хеллисея.

Сегодня пара воспитывает троих детей: дочь Отем Джеймс (родилась в 2013 году), сына Аттикуса Джеймса (родился в 2015 году) и сына Эйдана Джеймса (родился в 2021 году).

Дженнифер Лав Хьюитт (фото: instagram.com/jenniferlovehewit)

Дженнифер Лав Хьюитт с мужчиной (фото: instagram.com/jenniferlovehewit)

Недавно Дженнифер вернулась на экраны. Сейчас она снимается в сериале "9-1-1". Актрису нечасто можно увидеть на светских мероприятиях, поэтому редкие ее появления становятся приятным сюрпризом для поклонников.

Дженнифер Лав Хьюитт (кадр из фильма "9-1-1" )