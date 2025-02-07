Как выглядят самые модные куртки весны 2025: блогерша показала стильные образы на каждый день

Замшевая куртка

Куртка из замши - это стильный и элегантный выбор для тех, кто хочет добавить в свой гардероб роскошь и классику. Выбирайте укороченную модель в самом трендовом оттенке - коричневом.



Куртка и джинсы - отличный вариант на каждый день (фото: instagram.com/_jessicaskye)

В весеннем сезоне 2025 года замшевые куртки представлены в разных стилях. От классических моделей с минималистичным дизайном до современных курток с декоративными элементами - вышивками, бахромой или металлическими деталями. Это могут быть бомберы, косухи или классические жакеты, что позволяет легко адаптировать их под любой стиль и вкус.



Блогерша показала тренды (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Самое простое сочетание: замшевая куртка, джинсы прямого кроя и удобные кроссовки. Не забывайте про стильные аксессуары.



Замшевая куртка (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Куртка в стиле кантри

Куртка в стиле кантри с контрастным воротничком - это стильный и функциональный элемент одежды, сочетающий традиционный деревенский стиль с современными модными акцентами. Такие куртки уже были на пике популярности осенью 2024 года, и в 2025-м они снова в тренде.



Куртка кантри (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Куртки в стиле кантри, как правило, шьют из тканей естественных оттенков: коричневого, зеленого, бежевого. Контрастный воротничок добавляет яркости и контраста, поэтому цвета могут быть разнообразными - от классического белого или темного до ярких оттенков красного, синего или черного.



Еще один вариант куртки кантри (фото: instagram.com/_jessicaskye)

С ней можно создать многослойные образы на каждый день, сочетая с джинсами, футболками, кардиганами или рубашками в клетку.



Куртка на весну 2025 (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Джинсовая куртка

Для теплых весенних дней присмотрите куртку из денима необычного оттенка, например, бежевого. Такая куртка сочетает стиль классической джинсовой куртки и элегантность нейтрального цвета, что делает ее идеальным выбором для различных образов.



Куртка из денима на весну (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Джинсовая куртка сохраняет все характеристики традиционной джинсовки - она крепкая, износостойкая, но при этом бежевый цвет делает ее менее грубой, чем обычные синие джинсовые куртки. Такая куртка будет являться удобным и стильным выбором как для повседневных прогулок, так и для более формальных выходов.



Как носить куртку весной 2025 (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Для повседневных образов комбинируйте куртку с белой футболкой или лонгсливом, синими джинсами и бежевыми лоферами и сумкой-бананкой из замши. Дополните образ бейсболкой самого трендового оттенка - бордового.



Джинсовая куртка на весну 2025 (фото: instagram.com/_jessicaskye)