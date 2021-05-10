У Києві п'яний батько на прогулянці втратив двох дітей

У Києві 9 травня чоловік у стані алкогольного сп'яніння на прогулянці загубив своїх двох неповнолітніх дітей. Це сталося в парку Партизанської слави.

Діти якийсь час гуляли зовсім одні, батько повернувся до них тільки після скандалу.

"У Києві в парку Партизанської слави п'яний батько, гуляючи, загубив двох малолітніх дітей. Хлопчика і дівчинку. Кілька десятків хвилин 10 гуляли одні, батько підійшов лише, коли по парку почався Кіпіш. Викликали матір, кажуть, на роботі. Мораль: не втрачайте по можливості дітей в парках, якщо нескладно", - написав автор поста в соцмережі.

У Києві чоловік загубив дітей (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

У коментарях українці відзначили, що добре, що батько все-таки знайшовся.