У Києві п'яний батько на прогулянці втратив двох дітей
У Києві 9 травня чоловік у стані алкогольного сп'яніння на прогулянці загубив своїх двох неповнолітніх дітей. Це сталося в парку Партизанської слави.
Про ситуацію повідомили на сторінці dtp.kiev.ua.
Діти якийсь час гуляли зовсім одні, батько повернувся до них тільки після скандалу.
"У Києві в парку Партизанської слави п'яний батько, гуляючи, загубив двох малолітніх дітей. Хлопчика і дівчинку. Кілька десятків хвилин 10 гуляли одні, батько підійшов лише, коли по парку почався Кіпіш. Викликали матір, кажуть, на роботі. Мораль: не втрачайте по можливості дітей в парках, якщо нескладно", - написав автор поста в соцмережі.
У Києві чоловік загубив дітей (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
У коментарях українці відзначили, що добре, що батько все-таки знайшовся.
- Вже знайшовся тато.
- Бідні діти. І таких дуже багато.
- Як у пісні, тато, є не мама!
- Так, такому татові більше не варто довіряти дітей.
Також ми писали про те, що під Хмельницьким жінка витягла з вогню двох чужих дітей. Після цього вона отримала від місцевих рятувальників медаль" Герой-рятувальник", ікону Богородиці і цінний подарунок за героїзм, мужність і відвагу.