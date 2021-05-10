В Киеве пьяный отец на прогулке потерял двоих детей

В Киеве 9 мая мужчина в состоянии алкогольного опьянения на прогулке потерял своих двух несовершеннолетних детей. Это произошло в парке Партизанской славы.

Дети какое-то время гуляли совсем одни, отец вернулся к ним только после скандала.

"В Киеве в парке партизанской славы пьяный отец, гуляя, потерял двух малолетних детей. Мальчика и девочку. Несколько десятков минут 10 гуляли одни, отец подошел лишь, когда по парку начался кипиш. Вызвали мать, говорят, на работе. Мораль: не теряйте по возможности детей в парках, если несложно", - написал автор поста в соцсети.

В Киеве мужчина потерял детей (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В комментариях украинцы отметили, что хорошо, что отец все-таки нашелся.