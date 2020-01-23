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Ківа накинувся на чоловіка з камерою: я зроблю вас відомим

STYLERПерсони    23.01.2020 - 17:28
Ківа накинувся на чоловіка з камерою: я зроблю вас відомим
Ілля Ківа накинувся на чоловіка (фото: РБК-Україна)

У мережі згадали інцидент з нардепом Іллею Ківою, який нещодавно побився з ветераном АТО

Ілля Ківа продовжує дивувати своєю поведінкою. Після нещодавнього скандалу в київському кафе, в якому він побився з ветераном АТО, в мережі згадали ще про один інцидент, який стався, судячи з усього влітку. У мережу просочилося відео, на якому депутат з фракції "Опозиційна платформа - За життя" веде себе досить зухвало.

У відеоролику Ківа кидається на чоловіка, що його знімає на камеру, але потім зупиняється, коли чує, що відео транслюється у соцмережу Facebook. Ролик з'явився на сторінці в Instagram Dtp.kiev.ua. Коли саме зняли сутичку з депутатом - не уточнюється.

Ілля Ківа кинувся на автора відео зі словами: "Я зроблю вас відомим".

Користувачі мережі відразу ж відреагували на відео в коментарях. Багато людей пишуть, що депутат схожий на "клоуна", а його поведінка просто смішна і негідноапарламентарія.

  • Баклан! А без клоунів які поряд.
  • А чого він ходить як то дивно,як на підборах. Або не встиг у кімнату роздумів???
  • Це не допустима поведінка для чиновника. Тут тільки гнати його в три шиї з ВР і що б відповідав за законом.
  • Ну про ходу Ківи вчора писала, не помилилася.
  • Так він тупо наривається, щоб відхопити вдруге.

Ківа накинувся на чоловіка з камерою: я зроблю вас відомимКіва накинувся на чоловіка з камерою: я зроблю вас відомим

Скріншот коментарів (Instagram)

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