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Кива набросился на мужчину с камерой: я сделаю вас известным

STYLERПерсоны    23.01.2020 - 17:28
Кива набросился на мужчину с камерой: я сделаю вас известным
Илья Кива набросился на мужчину (фото: РБК-Украина)

В сети вспомнили инцидент с нардепом Ильей Кивой, который недавно подрался с ветераном АТО

Илья Кива продолжает отличаться своим поведением. После недавнего скандала в киевском кафе, в котором он подрался с ветераном АТО, в сети вспомнили еще об одном инциденте, который произошел, судя по всему летом. В сеть просочилось видео, на котором депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" ведет себя довольно вызывающе.

В видеоролике Кива бросается на мужчину, который его снимает на камеру, но потом останавливается, когда слышит, что видео транслируется в соцсеть Facebook. Ролик появилcя на странице в Instagram Dtp.kiev.ua. Когда именно сняли стычку с депутатом - не уточняется.

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Илья Кива бросился на автора видео со словами: "Я сделаю вас известным".

Пользователи сети сразу же отреагировали на видео в комментариях. Многие люди пишут, что депутат похож на "клоуна", а его поведение просто смешно и недостойно парламентария.

  • Баклан! А без клоунов которые рядом.
  • А чего он ходит как то странно,как на каблуках. Или не успел в комнату раздумий???
  • Это не допустимое поведение для чиновника. Тут только гнать его в три шеи из ВР и что бы отвечал по закону.
  • Ну про походку Кивы вчера писала, не ошиблась.
  • Да он тупо нарывается, чтоб отхватить второй раз.

Кива набросился на мужчину с камерой: я сделаю вас известнымКива набросился на мужчину с камерой: я сделаю вас известным

Скриншот комментариев (Instagram)

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