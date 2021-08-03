Китайський привіт. Як косметолог Марія Федчук "нагріває" клієнтів, використовуючи підробки відомих брендів

Любов до "красивої картинки" в черговий раз зіграла з Федчук злий жарт. Нещодавно вона вирішила похвалитися перед передплатниками свого Instagram "новими технологіями", які використовує в роботі.

Як виявилося, левова частка обладнання, на якому вона проводить свої процедури – дешеві китайські підробки відомих брендів. Для знаючої людини відрізнити професійні апарати від "лівака" не так вже й складно. І точно так само зрозуміло, що використовувати таке обладнання як мінімум неефективно, а часом навіть небезпечно. Наприклад, на цьому скріншоті видно два апарати.

Ближній апарат, який вона показала на фото – це китайський ліпо лазер, який на сайті Alibaba коштує від 200 до 2000 доларів. Таке обладнання в Україні не сертифіковане, так що фактично всі процедури на ньому косметолог проводить на свій страх і ризик.

Дальній апарат – це знову ж китайський "аналог" італійського апарату Endospheres. Оригінальний апарат в Україні коштує не менше 35 000 доларів, а ряд моделей – дорожчий. Однак навіть неозброєним поглядом видно, що апарат, яким буде обробляти клієнтів Марія Федчук – явно більш схожий на китайський "шедевр", який на тому ж сайті Alibaba можна купити за 2 000 – 3 000 доларів.

Що ще Федчук пропонує своїм клієнтам? Наприклад, далекий пристрій на цьому зображенні – це апарат для магнітної терапії. Звичайно ж, Китайський, вартість 1 500 – 5 200 доларів.

Оригінальні апарати EMSCULPT коштують від 70 000 до 100 000 доларів. Такі собі дозволити може далеко не кожна клініка. Але у Федчук, звичайно ж, є , правда набагато дешевший , китайський варіант.

Ще одна комічна історія вийшла у Федчук з "новою" процедурою по догляду за обличчям, яку вона також продає своїм клієнтам.

Річ у тому, що нічого нового в цій процедурі ні для самої косметологічні, ні для ринку в ній немає. Йдеться про клон популярної безін'єкційної процедури Dermadrop – унікальної запатентованої технології Dermadrop TDA швейцарсько-німецького концерну ArivinePharma AG I Meddrop GmbH і препаратів із запатентованим комплексом LP3.

Більш того, Марія Федчук раніше сама займалася просуванням марки Dermadroр. Правда потім контракту вона втратила через невиконання умов договору.

І ось тепер вона представляє "новинку". Апарат, на якому планує косметологиня проводити процедуру, називається SEE YOU, що "за дивним збігом обставин". Дуже співзвучно з другим назва апарату Dermadrop-SEYO. Виробляється він, як ви розумієте, в Китаї. Коштує такий апарат 1 200 – 1 500 доларів. Для порівняння, вартість однієї процедури на апараті Dermadrop TDA в клініках Києва стартує від 100 доларів.

При цьому, який цінник виставить свої клієнтам Федчук неясно. Як незрозуміло і те, що за препарат вона буде використовувати у своїй терапії. І які наслідки будуть для самих пацієнтів.

І це – тільки побіжний огляд тих апаратів, які показала сама Марія Федчук.

Якщо вона використовує настільки низькоякісне обладнання, то що за препарати вона продає своїм клієнтам? Також китайські підробки сумнівної якості? Чи можуть її пацієнти бути впевненими, що ін'єкції, які їм роблять, безпечні для здоров'я і не буде ніяких "побочек" та інших наслідків?

Чому такі імениті українські клініки, як Tryfonova MD, SoulSpa, Shagov Aesthetic Medicine, Aesthetic Consilium Clinic інвестують в технології і надають якісні послуги на якісному обладнанні, а Федчук, судячи з усього, немає.

Більш того, апарати, з якими вона працює, не сертифіковані в Україні, не мають відповідних дозволів, а значить – взагалі не повинні були опинитися в клініці. Тобто, цілком можливо, що йдеться про чергове правопорушення, а саме – контрабанду.

Тим більше дивно, що в таких умовах у неї з'явилася амбіція регулювати ринок української косметології. "Всі мої колеги, які працюють у правовому полі, безумовно, будуть тільки вітати впровадження єдиних для всіх правил і стандартів", – пряма цитата Марії Федчук щодо ініціативи МОЗ розробити порядок надання косметологічних послуг.

Якщо вже говорити про правила і стандарти – в першу чергу, кожен повинні почати з себе – платити податки, не обманювати партнерів і клієнтів, організувати прозору роботу своїх компаній з використанням сертифікованого обладнання.