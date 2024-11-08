Китайский гороскоп. Какое животное станет символом 2025 года и что это значит

Когда наступает Китайский новый год

Известно, что Китайский Новый год начинается не 1 января, а в день второго Новолуния после зимнего Солнцестояния. И каждый год это событие приходится на разные даты в период с 21 января по 20 февраля.

В этот раз Китайский новый год наступает 29 января. А закончится он 16 февраля 2026 года.

Когда начнется Китайский новый год (иллюстрация: freepik.com)

Какое животное станет символом 2025 года по восточному календарю

Символ нового года - Зеленая Деревянная Змея. Как известно, в Китайском гороскопе 12 знаков-животных. В прошлый раз Змея "правила" в 2013 году, но тогда она была не Деревянной, а Черной Водяной.

Теперь же стихия 2025 года - Дерево. Именно поэтому счастливые цвета нового года должны быть похожими на кору. Как известно, деревья могут быть разными, а потому "палитра" весьма щедра.

Но также стоит учесть цвет самой Змеи, зеленый и все его оттенки будут самыми главными "магнитами" для удачи нового года.

В 2025 году счастье принесут такие цвета:

желтый

белый

черный

коричневый

темно-золотой.

Китайский гороскоп на 2025 год (иллюстрация: freepik.com)

Деревянная Змея - основные характеристики символа 2025 года

Зеленая Змея - мудрая, терпеливая. Она наделена невероятной интуицией, осторожностью и вдумчивая.

Именно поэтому в 2025 году Змея поможет многим людям, которые стремятся "замедлиться" и отказаться от суеты, обрести покой, найти ответы на все вопросы. Также она подарит успех и карьерное продвижение, но только тем, что будет честным. Любая ложь может сильно разозлить Змею, что приведет к проблемам.

Кроме этого, главный символ нового года может подарить любовь и романтику.

Основные характеристики символа 2025 года: