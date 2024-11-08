Китайский гороскоп. Какое животное станет символом 2025 года и что это значит

Уже скоро наступит новый год, а потому многим интересно, какое животное по восточному календарю станет главным символом. Оказывается, в 2025 наступает год Деревянной Змеи.
Что принесет новый год и к чему стоит готовиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Известно, что Китайский Новый год начинается не 1 января, а в день второго Новолуния после зимнего Солнцестояния. И каждый год это событие приходится на разные даты в период с 21 января по 20 февраля.
В этот раз Китайский новый год наступает 29 января. А закончится он 16 февраля 2026 года.
Когда начнется Китайский новый год (иллюстрация: freepik.com)
Символ нового года - Зеленая Деревянная Змея. Как известно, в Китайском гороскопе 12 знаков-животных. В прошлый раз Змея "правила" в 2013 году, но тогда она была не Деревянной, а Черной Водяной.
Теперь же стихия 2025 года - Дерево. Именно поэтому счастливые цвета нового года должны быть похожими на кору. Как известно, деревья могут быть разными, а потому "палитра" весьма щедра.
Но также стоит учесть цвет самой Змеи, зеленый и все его оттенки будут самыми главными "магнитами" для удачи нового года.
Китайский гороскоп на 2025 год (иллюстрация: freepik.com)
Зеленая Змея - мудрая, терпеливая. Она наделена невероятной интуицией, осторожностью и вдумчивая.
Именно поэтому в 2025 году Змея поможет многим людям, которые стремятся "замедлиться" и отказаться от суеты, обрести покой, найти ответы на все вопросы. Также она подарит успех и карьерное продвижение, но только тем, что будет честным. Любая ложь может сильно разозлить Змею, что приведет к проблемам.
Кроме этого, главный символ нового года может подарить любовь и романтику.
Напомним, ранее мы рассказывали, как определить свой знак по Китайскому гороскопу.
Помимо этого, ранее стало известно, что гороскоп на 2025 сулит большие победы пяти знакам Зодиака.
Во время написания материала были использованы источники: Knowinsiders, China Highlights.