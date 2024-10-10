Китайский гороскоп. Узнайте, какое вы животное и что это значит

Крыса

Этот знак припадает на 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 и 2020 год. Люди, рожденные в год Крысы, очень настойчивы. Они добрые, но находчивые, быстро адаптируются в новых условиях и могут браться сразу за несколько дел.

Кроме этого, они могут упорно идти к желаемой цели. Крысы часто бывают слишком экономным, хотя деньги легко к ним приходят. Также они могут быстро впадать в ярость и нередко распространяют сплетни.

Бык

Этот знак Китайского гороскопа припадает на: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 год. Быки отличаются терпеливостью, они решительно действуют и становятся надежными спутниками. Однако то, что они не любят много говорить, нравится не всем.

Помимо этого, некоторые люди, рожденные в год Быка, могут быть очень упрямыми. Они не готовы проигрывать и будут бороться за счастье, преодолевая все препятствия. При этом Быки иногда бывают вспыльчивыми.

Тигр

Этот знак диктует свои правила в 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 и 2022 году. Тигров считают невероятными храбрецами, они не боятся конкуренции и всегда могут удивить всех вокруг своими непредсказуемыми решениями.

Люди, которые родились в год Тигра, могут быть очень конфликтами. Они не терпят критику и слабость, а потому будут противиться всему, что вызывает у них раздражение. Часто Тиграм сложно выбрать правильный путь, они действуют импульсивно и не всегда думают о последствиях.

Кролик

Этот знак Китайского гороскопа "правит" такими годами: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023. Кролики, чаще всего, очень скромные и не любя, когда к их персоне проявляют слишком много внимания.

При этом люди, рожденные под таким знаком, часто берут на себя ответственные задачи. Они упорные и нередко им везет с деньгами. Кролики не хотят кого-то обидеть, им нравится помогать и делиться опытом. Кроме этого, они невероятно мудры, а если прислушиваются к своей интуиции, то практически никогда не ошибаются.

Дракон

Этот знак пришелся на 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 и 2024 год. Он наделяет людей уверенностью и энергией. Драконы часто бывают вспыльчивыми, но очень умными. И если они понимают, что правы, то никто не сможет переубедить их в обратном.

Люди, рожденные в знак Дракона, считаются самыми эксцентричными. С ними сложно найти общий язык, они не спешат помогать людям и делиться тем, что заработали. Кроме этого, им сложно выражать свои настоящие эмоции, часто они скрывают их под маской.

Змея

Змеи рождались в 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, а также появятся на свет в 2025 году. Этот знак Китайского гороскопа дает ум, мудрость, удачу. Однако Змеи нередко бывают эгоистичными, они зацикливаются на себе и не замечают того, что происходит вокруг.

Кроме этого, люди, которые появились на свет в год Змеи, слишком сильно отдаются работе, из-за чего им приходится жертвовать личной жизнь. В отношениях они редко проявляют инициативу и не всегда готовы к решительным поступкам.

Лошадь

Этот знак Китайского гороскопа припадает на 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 и 2026 год. Он дарит людям радость, энергию и активность. Лошади часто бывают очень разговорчивыми, однако им это никак не мешает. Люди готовы их слушать, ими восхищаются.

Помимо этого, Лошади нередко добиваются успехов в карьере. Им легко даются сложные проекты, они готовы прилагать максимум усилий, но только если знают, что получат щедрую награду. Также Лошади любят вечеринки и шумные компании, часто они теряются во времени и могут "тусить" буквально до утра.

Коза

Годы спокойной и успешной Козы таковы: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027. Те, кто рождается в период ее "правления", нередко бывают застенчивыми, но мудрыми. Козы любят мечтать и верят в знаки, они готовы на многое, если поверят в свои силы.

При этом люди, которые рождаются в год такого знака, отзывчивые и умеют сопереживать. Они не откажут в помощи и поддержке, ведь доброе сердце попросту не может поступить иначе. А в отношениях с любимым человеком Козы нежны и щедры.

Обезьяна

Этот знак Китайского гороскопа припадает на 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, и 2028 год. Обезьяны невероятно любопытные, они обожают все новое и не боятся никаких перемен. Кроме этого, такой знак характерен гибкостью ума.

Обезьяны не любят повторять за остальными, а потому во всем стараются искать новые методы. Конечно, иногда это усложняет им жизнь. Однако усмирить дух авантюризма непросто. Обезьяны быстро теряют интерес к тому, что кажется им обыденным, а в отношениях они нередко "остывают" и бросают партнеров первыми.

Петух

Этот знак "выбрал" себе следующие годы: 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, и 2029. Он наделяет людей смелостью, талантами и трудолюбием. Тот, кто родился в год Петуха, никогда не будет терпеть неудачи.

Такой знак часто бывает слишком самоуверенным. В некоторых ситуациях это помогает, но иногда - приводит к конфликтам. Кроме этого, Петухи нередко устраивают "эмоциональные качели", как для себя, так и для окружающих.

Собака

Этот знак Китайского гороскопа "получил" такие годы: 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030. Собака дает человеку честность, преданность и остроумие. Такой знак наделяет упрямством.

При этом Собаки часто внушают доверие, им хочется раскрыть свои тайны. Также люди, рожденные под таким знаком, не любят шумные компании и вечеринки. Они останутся дома, если их пригласят на прогулку с незнакомыми людьми. Также Собаки умеют зарабатывать и любят большую прибыль.

Свинья

Щедрая и скромная Свинья "правит" 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 и 2031 годом. Люди, рожденные под таким знаком, не любят хаос, они во всем придерживаются порядка.

Свиньи становятся надежными партнерами, на них можно положиться как в дружбе, так и в любви. Кроме этого, они наделены чуткой интуицией, а потому могут предугадывать события.