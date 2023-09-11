Китайская певица, которая незаконно посещала Мариуполь, назвала украинцев нацистами (видео)

Что заявила скандальная певица

"Я не только певица, я еще и мама двоих детей. Поэтому, когда я увидела в репортажах СМИ, как украинские нацисты убивают детей, это вызвало во мне шквал гневных эмоций. Я все время хотела приехать на Донбасс, посмотреть, как там живут люди и дети. Надеюсь, что я смогу для них что-то сделать", - заявила певица.

Также она добавила, что знала, что на Донбассе есть мемориал погибшим детей и хотела там побывать.

"Пленных украинских нацистов доставили в этот музей, чтобы показать им "последствия" их действий. Я тоже хотела там побывать. Я мама, для меня это очень важно", - добавила Ван-Фан.

Отметим, что в 2013 году она попала в десятку самых популярных певцов в Китае.

Что известно о незаконном китайском туре по Донбассу

На прошлой неделе в украинском МИД заявили, что россияне привезли китайских блогеров в Мариуполь. Тогда в сети начали распространять видео, где оперная певица Ван-Фай на руинах Драмтеатра исполняет российскую песню "Катюша".

Все они незаконно пересекли границы Украины, поэтому наши дипломаты потребовали объяснений от китайской стороны по поводу цели пребывания их граждан на Донбассе.

Также в нашем Министерстве планируют выдать запрет на въезд в Украину для всех этих китайских блогеров и певцов, посетивших Мариуполь.

Вместе с тем оккупационные власти Крыма мечтают о развитии сотрудничества с Китаем в сфере туризма. Так называемый глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов ожидает, что китайские туристы будут приезжать, чтобы увидеть полуостров.