У Китаї знайшли найдавніший витвір мистецтва: він переверне історію

Китайські археологи розкопали недалеко від Пекіна найдавніший витвір мистецтва Це крихітна фігурка пташки, яка була виготовлена 13 тисяч років тому.

Статуетка зовсім маленька - її довжина всього 12 міліметрів. Ця знахідка повністю змінює уявлення про те, коли в Східній Азії почали виготовляти фігурки тварин, і відсуває ці рамки понад 8,5 тисячі років тому: від неоліту, коли люди почали осідати і обробляти землю, аж до часів палеоліту, коли панували мисливці-збирачі. Про це повідомляє Science Alert.

Археологи думають що фігурка пташки на п'єдесталі зроблена з кістки кінцівки тварини, а її колір говорить про те, що для її виробництва використовувався "контрольований процес нагріву".

"Стиль цього мініатюрного виробу оригінальний і дивно відрізняється від всіх інших відомих палеолітичних фігурок птахів", - говорять дослідники.

Керували розкопками дослідники з Східно-Китайського університету провінції Шаньдун, а також експерти з коледжів Франції, Ізраїлю та Норвегії. Чи Чжанян, який керував дослідженням, займається розкопками на цій ділянці з 2005 року.

Інші знахідки включають осколки кераміки, спалені останки тварин і підвіску з страусиного яйця.

У Китаї знайшли стародавню фігурку птаха (фото: sciencealert.com)

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