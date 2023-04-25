RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кот Степан женился: милые фото пушистых молодоженов

Коллаж РБК-Украина: знаменитый кот Степан из Харькова женился
Автор: Владимир Костырин

Кот Степан из Харькова, один из самых известных пушистиков в мире, теперь распрощался с холостяцкой жизнью. Так, отношения со своей избранницей кошкой Стефанией, за которой хвостатый блогер ухаживал более полугода, теперь перешли на новый уровень - животные заключили брак.

О свадьбе своего знаменитого питомца рассказала его хозяйка Анна в Instagram-аккаунте кота Степана.

Также она поделилась с поклонниками зверька-блогера фото и видео новосозданной котячей семьи.

Как видно на кадрах, даже на свадебной сессии Степан сохранил свой "фирменный", аристократический, чуть-чуть надменный, и одновременно очень забавный взгляд с легким прищуром.

Для церемонии кот примерил элегантный черный галстук, а хвостатую невесту украсил нежно светлый бант.

Кот Степан и кошка Стефания стали мужем и женой (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Судя по представленному сертификату, подтверждающему заключенный брак между животными, торжественное мероприятие состоялось сегодня, 25 апреля.

Так как Анна приютила кошку Стефанию во время путешествия (украинка из-за российского вторжения выезжала в Европу и некоторое время жила в Монако), у животного в документе указано французское "гражданство".

Сертификат из "котячего ЗАГСа" (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Уже пенсионер, 13-летний Степан спустя несколько месяцев ухаживания за своей пассией, очевидно, понял, что тянуть дальше уже некуда, и "сделал своей любимой Стефании предложение лапки и сердца".

Кот Степан и кошка Стефания (фото: instagram.com/loveyoustepan)

"Не сдерживайте своих эмоций, делайте признания, любите друг друга, жизнь одна! Стефания, люблю тебя!" - озвучила харьковчанка мотивирующие пожелания влюбленного Степана.

Видео: вот так выглядят мурзатые молодожены Степан и Стефания

Харьковчанин Степан и Стефания из Монако (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Видео: коты любят отдыхать вместе

Кот Степан из Харькова (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Ранее сообщалось, что кот Степан стал лицом обложки журнала Times Monaco.

А также перед этим мы рассказывали, как на самом деле живет самый знаменитый украинский кот.

Читайте РБК-Украина в Google News
тварини