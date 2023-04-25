Кот Степан женился: милые фото пушистых молодоженов

Кот Степан из Харькова, один из самых известных пушистиков в мире, теперь распрощался с холостяцкой жизнью. Так, отношения со своей избранницей кошкой Стефанией, за которой хвостатый блогер ухаживал более полугода, теперь перешли на новый уровень - животные заключили брак.
О свадьбе своего знаменитого питомца рассказала его хозяйка Анна в Instagram-аккаунте кота Степана.
Также она поделилась с поклонниками зверька-блогера фото и видео новосозданной котячей семьи.
Как видно на кадрах, даже на свадебной сессии Степан сохранил свой "фирменный", аристократический, чуть-чуть надменный, и одновременно очень забавный взгляд с легким прищуром.
Для церемонии кот примерил элегантный черный галстук, а хвостатую невесту украсил нежно светлый бант.
Кот Степан и кошка Стефания стали мужем и женой (фото: instagram.com/loveyoustepan)
Судя по представленному сертификату, подтверждающему заключенный брак между животными, торжественное мероприятие состоялось сегодня, 25 апреля.
Так как Анна приютила кошку Стефанию во время путешествия (украинка из-за российского вторжения выезжала в Европу и некоторое время жила в Монако), у животного в документе указано французское "гражданство".
Сертификат из "котячего ЗАГСа" (фото: instagram.com/loveyoustepan)
Уже пенсионер, 13-летний Степан спустя несколько месяцев ухаживания за своей пассией, очевидно, понял, что тянуть дальше уже некуда, и "сделал своей любимой Стефании предложение лапки и сердца".
Кот Степан и кошка Стефания (фото: instagram.com/loveyoustepan)
"Не сдерживайте своих эмоций, делайте признания, любите друг друга, жизнь одна! Стефания, люблю тебя!" - озвучила харьковчанка мотивирующие пожелания влюбленного Степана.
Видео: вот так выглядят мурзатые молодожены Степан и Стефания
Харьковчанин Степан и Стефания из Монако (фото: instagram.com/loveyoustepan)
Видео: коты любят отдыхать вместе
Кот Степан из Харькова (фото: instagram.com/loveyoustepan)
Ранее сообщалось, что кот Степан стал лицом обложки журнала Times Monaco.
А также перед этим мы рассказывали, как на самом деле живет самый знаменитый украинский кот.