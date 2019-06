Kiss запалять Київ: 10 найкращих пісень культової рок-групи

16 червня в Києві виступить культова рок-група Kiss. Концерт легенд світової рок-музики пройде на "Олімпійському" у рамках прощального туру американців KISS End Of The Road World Tour.

Напередодні цієї грандіозної події ми зібрали кращі пісні Kiss, які можна буде почути на концерті в столиці України.

Kissin' Time

Це перша пісня Kiss, яка потрапила в чарти. Найцікавіше, що це не їх трек, а рок-н-рол зірки Боббі Райдела. Композиція зайняла 83 місце в Billboard Hot 100. Незважаючи на те, що кавер дав можливість групі з'явитися на радіо, самі Kiss не дуже хотіли бачити "Kissin' Time" на дебютному однойменному альбомі і погодилися дуже неохоче.

Kissin' Time

Beth

Самим головним хітом групи в комерційному плані виявилася пісня, яка їм невластива - балада. Написали її не Пол Стенлі і Джин Сіммонс, а колишній учасник групи Пітер Крісс. Пол і Джин не хотіли бачити її на альбомі "Destroyer", тому Крісс записав її самостійно - від вокалу до інструментів.

Назва треку спочатку була "Beck" - на честь дружини Беккі, одного з учасників колишньої групи Пітера Крісса під назвою "Chelsea". Дружина Крісса вмовила перейменувати композицію на "Beth".

Втім, "Beth" регулярно грають на концертах Kiss. Крім цього, вона дала популярність іншому треку групи.

Beth

Detroit Rock City

Пісня, яка відкриває кожне шоу Kiss. Теж з альбому "Destroyer". Вважається класикою рока і фаворитом багатьох фанатів групи. Незважаючи на це, в чартах вона провалилася. Але спосіб донести її до аудиторії все ж знайшли. Як тільки "Beth" стала хітом, лейбл перевидав сингл на платівці. І на другу сторону додав саме "Detroit Rock City".

Detroit Rock City

Rock and Roll All Nite

Цю пісню теж цікава доля спіткала. Спочатку вона вийшла на альбомі "Dressed To Kill" і посіла 68 місце в хіт-параді. До кінця року вона потрапила на 12 місце. Але не студійна версія, а саме в "лайвовій". Сам трек є складальним.

Хлопцям дуже потрібен був матеріал для свіжої платівки. У Пола Стенлі був рядок "I want to rock and roll all night, and every day party". Сіммонс порився в каталозі і знайшов невидану пісню "Drive Me Wild". Поєднали, трохи дописали і вийшов хіт, який не тільки потрапив в чарти, але і врятував лейбл Casablanca від банкрутства - на ньому вийшов лайв-альбом "Alive!", де була "жива" версія треку.

До речі, "Rock and Roll All Nite" закриває кожне шоу групи.

Rock and Roll All Nite

Hard Luck Woman

"Hard Luck Woman" потрапила на альбом "Rock and Roll Over". Чергова балада, але вже написана Полом Стенлі після успіху "Beth". Цікаво, що Стенлі написав пісню, як можливий трек для легендарного Рода Стюарта, яким він надихався. Але так як "Beth" виявилася популярною, то й пісню було вирішено залишити групі.

Hard Luck Woman

Calling Dr. Love

Ще один сингл з "Rock and Roll Over". Джин Сіммонс записав вокал до нього прямо в номері готелю Holiday Inn. Назва з'явилася через фразу "Покличте доктора Говарда, доктор Файн, доктора Говарда" з фільму "Три Дурня".

Calling Dr. Love

Love Gun

Пісня, яка увійшла в однойменний альбом Kiss. Її не можна назвати великим хітом - 61 місце в Billboard Hot 100, проте вона має величезне значення для учасників групи. Пол Стенлі в інтерв'ю часто говорив, що "Love Gun" - його найулюбленіша пісня Kiss, яка є квінтесенцією усієї творчості групи. Регулярно виконується на концертах.

Love Gun

I Was Made for Lovin' You

Ледь не народна пісня з альбому "Dinasty" принесла Kiss немеркнучу славу. І додатковий дохід з виконань в караоке. Якщо прислухатися, то в "I Was Made for Lovin' You" можна почути диско-настрої. Вийшов сингл в травні 1979-го - тоді епоха диско була в зеніті.

Ходить легенда, що продюсери почали тиснути на Kiss - мовляв, зробіть звук, який можна легше продати. Група сперечалася-сперечалася і погодилася. Демо було записано за пару годин. Пол Стенлі в інтерв'ю говорив, що "I Was Made for Lovin' You" створили тільки тому, щоб довести, наскільки легко можна створити диско-хіт.

I Was Made for Lovin' You

Lick It Up

Знакова пісня для Kiss, втім, як і альбом з такою ж назвою. Це був перший реліз, на обкладинці якого група з'явилася без гриму. Трек дуже популярний серед фанатів. Kiss грали "Lick It Up" на своїх концертах понад 1300 раз за даними на серпень 2015 року.

Lick It Up

I Love It Loud

Сингл з альбому "Creatures of the Night", який є одним з найгучніших в сет-листі майбутнього концерту в Києві. Його склав Джин Сіммонс і гітарист Вінні Вінсент, який пограв у групі пару років. Пісня загасає, а потім різко повертається і стає ще голоснішою. Цей прийом Kiss підгледіли в піснях The Beatles - "Helter Skelter" і "Strawberry Fields Forever".

I Love It Loud

