Под кислородом и без части легких: появилось пугающее видео из детской COVID-больницы Киева

Появились пугающие кадры из детской инфекционной больницы Киева, где за последнее время стало больше малышей дошкольного возраста, есть даже младенцы. У некоторых из них серьезное поражение легких, один малыш в реанимации, а самым младшим - их двое - всего 1,5 месяца.

По словам врачей, если в январе и феврале было 120-130 детей в месяц, то в марте - более 250 детей. Очень много было детей дошкольного возраста, а также таких, которые нуждались в кислородной поддержке. Возрос процент детей, которые прошли через отделение интенсивной терапии и реанимацию, чего не было в первую волну.

"На сегодняшний день в медучреждении их (детей. - Ред) - 41. Пятеро детей находятся на кислородной поддержке. Один ребенок - в реанимации. Медики отмечают, если в первую волну заболеваемости в больницы попадали преимущественно подростки, то теперь большинство пациентов - дошкольники. И с более сложным течением болезни и ее последствиями", - подчеркнул Кличко.

Врачи рассказывают, что локдаун дает свои результаты. Уже через неделю вдвое уменьшилось ежедневное поступление детей в больницу. Городской глава призвал родителей быть бдительнее и соблюдать меры безопасности.

"Если мы приостановили занятия в школах, это означает, что дети не должны собираться большими компаниями, посещать публичные места с большим скоплением людей, где есть большой риск инфицирования. Если закрыли сады - это значит, что не надо вести маленьких детей на детские площадки" - добавил мэр Киева.

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