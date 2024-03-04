"Кишит" бактериями: признаки того, что нужно немедленно заменить насадку для швабры

Швабра - незаменимая помощница любой хозяйки. Она ускоряет и облегчает влажную уборку. В частности, длительное время пользоваться одной насадкой для швабры нельзя. Все потому, что в ней скапливается много микробов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Southern Living .

Признаков, что нужно заменить насадку

Внешний вид

Если насадка для швабры очень темная, имеет опущенные нити или структурные повреждения, то это показательные признаки, которые свидетельствуют, что ее нужно менять.

Впитывающая способность

Швабра должна хорошо впитывать воду, а если насадка плохо поглощает жидкость, то волокна швабры уже стали старыми.

Плохой запах

Самыми очевидными признаками разводы и плохой запах. Сменяйте швабру, ведь изношенная насадка не может эффективно бороться с пятнами на полах и будет их только разводить по всей поверхности.

Запах - важный сигнал, что вам нужно сменить швабру. Вонь и затхлость свидетельствует о накоплении бактерий, поэтому важно ее поскорее заменить.

Как купить качественную швабру

Сегодня в магазинах огромный ассортимент этих приспособлений.

Новые модели не просто упрощают процесс мойки и чистки помещений, а делают его вполне увлекательным. Подобрать такое приспособление можно на любой вкус и наполненность кошелька, однако высокая стоимость - не гарантия удобства.

Чтобы купить действительно хорошую во всех планах швабру, нужно в первую очередь обратить внимание на следующие моменты.

По материалу ручка бывает деревянная, пластиковая и металлическая. Также на ручке может содержаться рычаг для отжима, если модель предполагает эту функцию.

Телескопическая ручка хорошая тем, что позволяет регулировать длину под свой рост.

Помимо материала мопы различаются и по назначению: для линолеума, ламината, плитки, паркета. В связи с этим швабра может быть как многофункциональной, так и способной отмыть только одно конкретное напольное покрытие.

Швабры-бабочки, модели на платформе, веревочные, паровые, с губкой и микрофиброй.