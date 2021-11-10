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"Вас будуть вішати": у Миколаєві сімейний лікар на площі кричала, що "коронавірусу немає" (відео)

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Миколаїв, Середа 10 листопада 2021 10:26
"Вас будуть вішати": у Миколаєві сімейний лікар на площі кричала, що "коронавірусу немає" (відео) У Миколаєві зганьбилася сімейна лікарка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Миколаєві на мітингу проти вакцинації зганьбилася фейком особина, що назвалася сімейним лікарем. Жінка запевнила, що працює медиком 8 років і ні в який коронавірус не вірить.

Момент виступу псевдолікаря показав Володимир Забара в Facebook.

Жінка запевнила, що її звуть Оксана Валеріївна Винник. Цікаво, що в інтернеті немає інформації, що ця жінка працює сімейним лікарем в Миколаєві та взагалі про це ім'я немає згадок.

Чим зганьбилася "лікар"

Так званий доктор на мітингу віщала, що "ніякого вірусу на цей час не було виявлено".

"На сайтах МОЗ та інших країн світу таких даних немає. Нам малюють картинки", - говорила нібито сімейний лікар.

Також Оксана Винник розповідала, що ніяких ПЛР-тестів робити не потрібно, а лікарів, які вірять в коронавірус "потрібно вішати".

Вона повідомила, що вчилася на медика, а "якась незрозуміла істота", маючи на увазі тестування, "буде повідомляти їй діагноз".

Чи варто наголошувати, що весь "спіч" псевдолікаря був просякнутий такими тезами.

Мітинг противників вакцин

Відмітимо, що мітинг антивакцинаторів пройшов в Миколаєві 8 листопада. На ньому зібралося близько 100 осіб. Всі вони були без масок.

Люди говорили, що вакцинація повинна бути добровільною, а не примусовою.

При всьому при цьому на даному збіговищі звучали абсолютно антинаукові висловлювання, які суперечать навіть здоровому глузду.

Фейки щодо вакцинації

Багато хто з українців вірить, що обов'язкова вакцинація порушує конституційні права людини, але це не так.

Відповідно до статті 12 ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" прямо встановлено, що у разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об'єктах можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекції.

Також серед людей є думка про теорію всесвітньої змови проти людства для введення людям мікрочіпів та зміни ДНК, називаючи масову вакцинацію медичним експериментом.

Варто зазначити, що поняття "медичного експерименту" не врегульоване на законодавчому рівні на відміну від поняття "медико-біологічних експериментів".

Відповідно до статті 28 Конституції України, жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим експериментам.

Як ми раніше писали, головний медик лікарні у Рівному звернувся до українців.

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