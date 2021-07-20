У Кирилівці відпочиваюча провалилася на пляжі в "братську могилу" для медуз

На курорті у Кирилівці через навалу медуз відпочиваючі та власники баз придумали спосіб боротьби з морськими мешканцями, і на пляжах стали з'являтися своєрідні пастки і "братські могили" - корнеротів збирають в купи і закопують на березі. Але подібні ями становлять небезпеку і для курортників - нещодавно туди випадково провалилася жінка.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці групи " Улюблена Кирилівка ".

Відпочиваюча Людмила Новицька закликала припинити таку практику, адже можуть постраждати і дорослі, і діти.

"Шановні відпочиваючі, я розумію, що існує проблема з медузами, але хочеться попросити, будь ласка, не рийте величезні ями на березі та не влаштовуйте "братські могили" (присипаючи зверху пісочком!!!) Вчора доросла людина провалилася по пояс, а завтра, не дай Боже, дитина! Повірте - смішного мало!"- йдеться в публікації.

У коментарях вона уточнила, що з ями з медузами її витягали четверо чоловіків, і "було не до сміху".

Також в мережі зауважили, що подібні ями-пастки копають на пляжах практично біля самої води.

"Сама бачила: риють і самі їх туди кидають! Цього року це якийсь ритуал... і при всьому при цьому їх менше не ставати, а запах жахливий..." - пишуть користувачі.

Так, в мережі пояснюють, що на курорті відпочиваючі та співробітники баз відпочинку закопують піском медуз-корнеротів у цих ямах, щоб уникнути запаху розкладання, але це не завжди вдається.

У Кирилівці на пляжі влаштовують пастки для медуз (фото: ria-m.tv)