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В Кирилловке отдыхающая провалилась на пляже в "братскую могилу" для медуз

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Кирилловка, Вторник 20 июля 2021 12:17
В Кирилловке отдыхающая провалилась на пляже в "братскую могилу" для медуз Коллаж РБК-Украина: в Кирилловке женщина провалилась в ловушку для медуз
Автор: Владимир Костырин

На курорте в Кирилловке из-за нашествия медуз отдыхающие и владельцы баз придумали способ борьбы с морскими обитателями, и на пляжах стали появляться своеобразные ловушки и "братские могилы" - корнеротов собирают в кучи и закапывают на берегу. Но подобные ямы представляют опасность и для курортников - недавно туда случайно провалилась женщина.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице группы "Любимая Кирилловка".

Отдыхающая Людмила Новицкая призвала прекратить такую практику, ведь могут пострадать и взрослые, и дети.

"Уважаемые отдыхающие, я понимаю, что существует проблема с медузами, но хочется попросить, пожалуйста, не ройте огромные ямы на берегу и не устраивайте "братские могилы" (присыпая сверху песочком!!!) Вчера взрослый человек провалился по пояс, а завтра, не дай Бог, ребенок! Поверьте - смешного мало!" - говорится в публикации.

В комментариях она уточнила, что из ямы с медузами ее вытаскивали четверо мужчин, и "было не до смеху".

Также в сети отметили, что подобные ямы-ловушки копают на пляжах практически у самой воды.

"Сама видела: роют и сами их туда бросают! В этом году это какой-то ритуал... и при всем при этом их меньше не становиться, а запах жутчайший..." - пишут юзеры.

Так, в сети объясняют, что на курорте отдыхающие и сотрудники баз отдыха закапывают песком медуз-корнеротов в этих ямах, чтобы избежать запаха разложения, но это не всегда удается.

В Кирилловке отдыхающая провалилась на пляже в &quot;братскую могилу&quot; для медуз

В Кирилловке на пляже устраивают ловушки для медуз (фото: ria-m.tv)

Ранее сообщалось, что ученые объяснили нашествие медуз в Азовском море, и дали рекомендации базам отдыха.

Также мы писали о том, что появилось видео, как популярный курорт на Азовском море чистят от гор медуз экскаватором.

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курорт медузы Кирилловка
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