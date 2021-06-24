Кіра Рудик розповіла про свій "вилов" на "Книжковому арсеналі"

"Мені як книголюбу в період локдауну-2020 дуже не вистачало саме цієї події. "Книжковий Арсенал" - справжній культурний феномен. Тут люди не просто купують книжки. Тут обмінюються ідеями, надихаються і мотивуються. Це - масштабна платформа не тільки для активних читачів друкованих книг, а для всіх, хто прагне розвитку й обміну знаннями", - розповіла Кіра Рудик.

Бібліотека політика поповниться книгами, які вона планує прочитати до кінця літа:

Серія "Шістдесятники" про Василя Симоненка. Вибрані твори геніального українського поета, згубленого радянською диктатурою.

"Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грибаускайте". Книга, яка додаткових рекомендацій не потребує.

"Бути лідером. Мудрість від тих, хто змінив правила гри". Гайд про стратегії управління від таких відомих людей як Білл Ґейтс, Ворен Баффет та Білл Клінтон.

"Американський мрійник. Моє життя у фешн-індустрії" про Томі Хілфігера. Про селф-мейд-мен - хлопця, який виріс у провінційному містечку у багатодітній родині і завжди знав, ким хоче стати.

"Втрачене літо: Дойчланд курить на балконі". Ковідна література. Про весну 2020 року і те, що нам доводиться останній рік проходити всім разом. Про те, що життя триває попри пандемію.

"Намальовані люди". Художня хроніка зими 2013-2014 рр. Про Майдан, про небайдужих, які постали за людську гідність.

"Юпак" від Сергія Сайгона, письменника та ветерана АТО. Роман про українське село. Ветеранська проза. Думаю, кожному корисно читати саме таку літературу.

"Дієва економіка для важких часів". Про економіку простою мовою. Для широкого кола читачів.