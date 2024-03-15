Кинологи назвали ошибки, которые часто делают владельцы собак

Вы повторяете команды снова и снова

Дрессировщик собак рассказал, что первая ошибка, когда собака не реагирует на команду, а хозяева повторяют ее снова и снова.

"Так, например, владелец хочет, чтобы собака сидела, и они говорят: "Сидеть", но животное этого не делает. Поэтому они снова и снова повторяют эту команду", - говорит специалист.

Ошибка состоит в том, что собаки научатся продолжать ждать, пока вы попросите их выполнить команду несколько раз.

Вместо того, чтобы повторять эту команду, вы скажите один раз и используйте поводок или лакомство. Затем похвалите, что добились окончательной позиции.

Звать собаку резким тоном

Часто владельцы могут звать животных, но они игнорируют вас. В некоторых случаях это может привести к тому, что вы станете злыми и наберете более агрессивного тона.

Используйте бодрый голос и движение. Если демонстрируете разочарование, это не понравится вашей собаке и вы точно не добьетесь своей цели.

Попросите собаку остановиться и сесть.

Например, ваша собака видит другое животное через дорогу и начинает лаять. Если вы посадите свою собаку в сидячее положение, это позволит ей просто сосредоточиться на своей цели.

Вы позволяете своей собаке тащить за поводок

Чтобы научить собаку правильно ходить на поводке, нужно время и терпение.

Кинолог рассказала, когда она гуляет с собакой, она ослабляет поводок. Но в тот момент, когда возникает напряжение, нужно остановиться и подождать, чтобы животное вернулось к вам.

Повторяйте процесс столько раз, сколько нужно за прогулку.

Вы разрешаете контактировать с собаками

Если вы живете в густонаселенном районе и видите соседа, выгуливающего собаку, то позволяете животным подходить друг к другу на поводке, чтобы понюхать. Но, по словам кинолога Ингрид, нужно избегать этого.

Она рекомендует клиентам избегать общения с неизвестными собаками. Это поможет вашей собаке чувствовать себя увереннее и расслабленнее.

Важно помнить, что дрессировка нужна всем собакам независимо от породы, пола и возраста. Начать можно с приучения к имени, туалету, месту, поводку и ошейнику, а по окончании периода прививок, 3-4 месяца, нужно начинать полноценные занятия дрессировкой щенка на площадке.