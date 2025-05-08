Конец вечным спорам: 134-летний патент раскрыл единственный правильный способ вешать туалетную бумагу

Вы не поверите, но теме "как вешать туалетную бумагу" посвящена даже целая статья в Википедии - там четко расписано, почему стоит вешать именно так, а не по-другому.

Объясняется, что уменьшает риск передачи микробов, как легче найти конец рулона, как выглядит лучше и даже в каком положении труднее размотать этот рулон домашним животным.

Но точку в десятилетиях споров может поставить патент, выданный еще в 1891 году, то есть 134 года назад, на перфорированную туалетную бумагу. И в том патенте есть фотография, где четко указано, как именно должен быть размещен рулон туалетной бумаги.

Изобретатель перфорированной туалетной бумаги Сет Вилор показал на картинке свое новое футуристическое творение и отметил, что бумага должна подниматься вверх и наматываться на рулон.

Как правильно вешать туалетную бумагу (скриншот)

Стоит добавить, что идея перфорированной туалетной бумаги была сначала запатентована компанией Wheeler's Albany Perforated Wrapping Paper Company в 1871 году. Но в 1891 году был выдан еще один патент - на бумагу в рулонном виде, которая должна предотвращать чрезмерные отходы.

"С момента появления рулонов бумаги... было запатентовано много устройств, предназначенных для предотвращения отходов. Но все усилия в этом направлении были направлены не на рулон бумаги, а именно на конструкцию держателей для рулонов, оснащенных средствами, которые предотвращают свободное разматывание рулона и приводят к разделению листов по одному в точках их соединения. Мой улучшенный рулон можно использовать на простейших держателях", - писал в своем патенте Сет Вилор. Как правильно пользоваться рулонами туалетной бумаги (фото: база патентов в Google)

Итак, теперь есть четкая официальная инструкция о том, как должна висеть туалетная бумага и вы имеете полное право пойти в ванную комнату и повесить ее согласно патенту 1891 года.