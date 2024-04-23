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Конец весны принесет несчастье этим знакам Зодиака. Их ждет роковая ошибка

Каким знакам Зодиака не повезет в мае (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Конец весны готовит испытание на прочность для представителей четырех знаков Зодиака. Они могут совершить роковую ошибку и наломать немало дров.

Каким знакам Зодиака гороскоп на май сулит большие проблемы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Рыбы

В мае удача повернется к вам не тем местом. В вашу жизнь может вернуться человек из прошлого, которому вы едва ли будете рады. Однако все проблемы обойдут вас стороной, если вы сумеете вовремя расставить границы.

А на работе старайтесь развивать свои навыки, это поможет во многом. Все усилия дадут свои плоды. Однако есть риск того, что вы можете сдаться и слишком рано опустить руки, постарайтесь этого не делать.

Весы

Конец весны принесет вам проблемы в семье. Вы можете сильно поссориться с родственниками. И если вы не хотите погрязнуть в скандалах, постарайтесь быть терпимее и прислушивайтесь к словам своих родственников.

Также вам стоит быть осторожнее в общении со своей второй половинкой. Есть риск того, что вы совершите ошибку. Однако если вы найдете в себе силы и сможете признать вину, вас простят.

Близнецы

Вы можете сильно пострадать из-за своего авантюризма. Порой не стоит пробовать все новое и рисковать, это может привести к большим ошибкам. Неприятности на работе и дома могут вас огорчить.

Однако судьба даст вам шанс все исправить. Проведите работу над ошибками и найдите причину своих неудач. Скорее всего, она лежит на поверхности.

Водолей

В мае вам стоит снять розовые очки. Скорее всего, какое-то событие вас сильно разочарует. Из-за отчаяния вы можете отказаться от всего, однако не торопитесь сжигать мосты.

Постарайтесь экономить, меньше нервничать и не говорите то, о чем потом сильно пожалеете. Если вы не хотите начала черной полосы, проведите глобальную перезагрузку.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака попали в список главных везунчиков мая.

Помимо этого, недавно стало известно, какие знаки Зодиака услышат хорошие новости.

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