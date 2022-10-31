Какими способами экономии пользовались наши родители в "голодные" 90-е: возьмите на заметку

Запасы впрок

Наши родители всегда имели запас продуктов. И не только потому, что с каждой зарплаты что-то покупали. Порой в магазине появлялся дефицитный товар по низкой цене и их закупали сразу по несколько килограмм.

В современном мире многие живут по другому принципу - по дороге с работы решают, что нужно на ужин и забегают в супермаркет. Еще пользуются доставкой.

Запасы раз в неделю делаются по минимуму и в основном тех вещей, которые просто в доме закончились.

Попробуйте составить список продуктов, которые вы используете в течение месяца. Туда же включите моющие средства и бытовую химию. Прикиньте, что вы можете покупать в большом объеме сразу, на какие товары вы чаще всего видите скидку.

Если у вас в доме есть любители гречки или овсянки, а в соседнем супермаркете есть акция - воспользуйтесь и купите с запасом на пару месяцев. Такие запасы вас уберегут от покупки продуктов по завышенным ценам и в случае чего помогут продержаться какое-то время без походов в супермаркеты.

Покупки у фермеров, частников и на рынках

Супермаркеты - это, конечно, хорошо и удобно. Но порой цены в небольших частных магазинчиках и на рынке намного ниже.

В начале 1990-х была такая практика: раз в неделю частный фермер привозил мясо из села, женщина из пригорода сыр, сметану и яйца - домашние. Еще была соседка, которая продавала со своего огорода овощи по ценам в три раза ниже.

Наверняка и сейчас почти у каждого есть такая соседка, которая на даче выращивает собственный урожай и готова его продать.

Также можно закупать продукты на сельскохозяйственных ярмарках и на обычном рынке, где вполне можно поторговаться с продавцом.

Экономные рецепты

Котлеты из капусты, плов из топора, суп сборный из овощей, биточки из куриных сердечек и так далее. Если есть такая возможность, поинтересуйтесь у родных, что готовили в "голодные" 1990-е и вы узнаете массу экономных и необычных рецептов.

Дело в том, что в то время изобретали разнообразные блюда не только в целях экономии. Чаще всего - придумывали из тех продуктов, которые были доступны в магазинах. И да, действительно, наши мамы и бабушки умели приготовить из одной курицы сразу 4 разных блюда - бульон, паштет, порционное мясо, мясо в салат.

Освоив такие рецепты, вам будет намного проще готовить обед для своей семьи и при этом экономить. Не говоря уже о том, что такие блюда зачастую намного полезнее и питательнее магазинных сосисок или готовой пиццы.

Еще одна хитрость - продукты практически не выбрасывали, а старались использовать по максимуму. Скисло молоко - шло на оладьи или блины. Осталось пару ложек каши - делали запеканку. Сыр засох - шел в макароны.

Делайте заготовки

Привычка летом закручивать все в банки появилась не только от любви к соленым огурцам и малиновому варенью. Зимой такие огурцы или банка варенья стоят в супермаркете по сумасшедшим ценам. Порой дешевле купить привозной манго.

И если у вас есть собственная грядка, огород, дача, дешевые овощи с рынка или ярмарки и немного времени - вперед. Самый простой способ расчета закрутки разных солений - по 1-2 литровых банки на семью из трех человек на неделю. Пару баночек со вкусностями на зимние праздники. И по несколько банок варенья. Фрукты и овощи можно еще заморозить - зимой вы получите настоящий летний компот или начинку для пирога.

Бытовая химия

Никаких 155 средств для удаления пятен и нагара в те времена не было. И все, чем пользовались наши родители, купить можно в обычном продуктовом магазине. Это сода, уксус, сухая горчица и хозяйственное мыло.

Рецептов использования сейчас тысячи и все эти средства отлично удаляют грязь, жир, нагар. Можно отмыть всю кухню, всю посуду, абсолютно все поверхности.

Ремонт одежды, обуви и других вещей

Покупка зимних сапог была практически событием и одной пары обычно хватало на несколько сезонов. Конечно же обувь приходила в негодность - отваливалась подошва, ломались замки. И для этого существовали мастерские, которые есть и сейчас.

Кроме того, за обувью тщательно ухаживали - мыли, натирали воском от промокания, аккуратно сушили и укладывали в коробки с газетами и картоном (чтобы форму не потеряли) до следующего сезона.

Если старое пальто или платье надоело - его относили портнихе "для переделки" и это была обычная практика дать вещам вторую жизнь. Если уж совсем одежда ставала непригодной, то ее могли пустить на что-то другое - из брюк шили юбку, из старых джинсов модный рюкзак, а платье превращали в кокетливый костюм.

Многое старались делать своими руками - шили, перешивали, вязали, вышивали. Купить готовые шторы было дорого, а вот купить материал и пошить по собственному вкусу - в разы дешевле.

На зиму шапки и шарфы редко покупали, обычно вязали их самостоятельно. Или перевязывали из тех, которые уже надоели, по новой моде.