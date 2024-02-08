Какими будут зима и лето в Украине через 20 лет: прогноз климатолога

Стабильное повышение средней температуры воздуха на планете приводит к изменению продолжительности сезонов. Летний период становится длиннее, а зима короче и с менее суровой погодой. Эксперты заявляют, что подобные изменения будут происходить и дальше.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

Как изменились сезоны в Украине за последние полвека

В Украине за последние 60 лет повышение средней температуры происходило почти в 2,5 раза быстрее глобальной. Как следствие, с 1981 г. отмечается увеличение продолжительности теплого периода и периода активной вегетации на 7-8 дней каждые 10 лет.

"Увеличивается количество летних дней со средней за сутки температурой воздуха выше 15 градусов в среднем на 8 дней каждые 10 лет. Такие изменения обусловили существенный рост летнего периода в Украине. В прошлом году мы наблюдали в сентябре температуру воздуха, характерную для июня-июля", - говорит Балабух.

Кроме того, летний период становится более жарким. Возрастает количество жарких дней, увеличивается количество тропических ночей. А это увеличивает тепловую нагрузку на людей. А продолжительность холодного периода уменьшается, зима становится не только короче, но и менее суровой. Эти изменения привели к тому, что зимой вместо снега идет дождь.

"Еще одним проявлением изменения климата является увеличение повторяемости и интенсивности опасных и стихийных явлений погоды. В Украине - это увеличение интенсивности дождей, ливней и снегопадов. Это обуславливает увеличение паводков. Все чаще и интенсивнее становятся грозы, шквалы, град, засухи, волны тепла. Тем не менее скорость ветра в последние десятилетия в умеренных широтах, и в Украине уменьшалась. Это приводило к уменьшению повторяемости явлений, связанных с ветром - метелей, пылевых бурь", - объясняет ученая.

Лето в Украине станет более продолжительным и жарким, а зима короче и менее суровой (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Как изменятся сезоны в Украине через 20 лет

По словам ученой, дальнейший рост температуры воздуха и дальше будет обуславливать смену сезонов: продолжительность лета будет расти, а зимы - уменьшаться. Такие тенденции характерны для всех сценариев, однако в зависимости от сценария интенсивность этих изменений может быть разной.

"В ближайшие 20 лет, продолжительность лета на подавляющем большинстве территории Украины может увеличиться на неделю, по другому сценарию - на две недели по сравнению с началом века. В середине века лето может длиться на две-три недели дольше и почти на месяц по другому сценарию", - говорит Балабух.

Климатолог добавляет, что к концу ХХІ века продолжительность лета будет почти такой же, как в середине столетия. Но по другому сценарию изменения продолжительности лета могут оказаться беспрецедентными на территории Украины по сравнению с 1991-2010 годами: от одного месяца на востоке страны до двух и более в Карпатах и Крыму.