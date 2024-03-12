Ким Кардашьян поразила новой прической в белом платье (фото)

Ким Кардашьян любит удивлять свою публику новыми и интересными образами, покоряющими сердца миллионов.
О крайнем образе Ким с новой прической, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.
Кардашьян обычно не выходит на светские события с прически, в частности она выбирает распущенные прямые волосы или высокий хвост, что позволяет Кардашьян больше открыть зону лица и скул.
Но иногда модель таки делает исключение и выходит с невероятными прически. Для последнего выхода на вечеринку Оскар 2024 года Ким решила сделать интересную прическу. Женщина сделала голливудскую волну и оставила падающий спереди локон.
Этой прической Кардашьян дополнила свое длинное белое платье с оригинальным верхом, напоминающим плавник акулы.
Ким Кардашьян показала новую прическу (фото: instagram.com/kimkardashian)
Платье звезды имеет открытые зоны спины и плеч, что хорошо сочетается с распущенными и накрученными локонами, которые на этот раз выбрала модельер.
В новом образе женщина показала оригинальные фото в очках и массивных серьгах. А вот макияж Кайли был, как всегда, выполнен в чудесных оттенках. Стоит сказать, что этот образ очень удачен, особенно с учетом того, что она присутствовала на вечеринке одного из главных событий года.
Ким Кардашьян показала новую прическу (фото: instagram.com/kimkardashian)
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