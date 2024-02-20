RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ким Кардашьян показала обольстительный образ (фото)

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлия Любченко

Ким Кардашьян - известная американская модель, которая всегда умеет метко подобрать лук, поскольку она является не только телезвездой, но и модельером.

О крайнем и очень откровенном образе Ким Кардашьян, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.

Ким Кардашьян показала обольстительный образ

Голливудская звезда и инфлюэнсер Ким Кардашьян умеет очаровать фолловеров. И речь идет не только о ее красоте, но и о стиле, ведь он сильно отличается от того, который носят другие звезды.

Кардашьян любит носить откровенные вещи, позволяющие ей подчеркнуть фигуру и показать уникальность своего стиля. А поскольку телезвезда является еще и обладательницей бренда одежды, для которой и сама часто становится моделью – ей важно поддерживать свое амплуа.

Модельер любит производить впечатление и крайний образ Ким это демонстрирует. Дело в том, что женщина выбрала очень откровенный комплект в черном цвете, состоящий из мини-юбки и бюстгальтера.

Ким Кардашьян показала новый лук (фото: instagram.com/kimkardashian)

Этот костюм демонстрирует стройную талию Кардашьян, а также зону декольте. Пикантности этому луку придают высокие сапоги-ботфорты на каблуке. Они делают его более откровенным и эксцентричным.

Но когда Ким надевает сверху накидку, то ее образ начинает играть новыми красками и становится более сдержанным и более деловым.

Волосы Ким оставила почти ровными и распущенными и слегка подкрутила конечности. А вот ее макияж достаточно сдержан и сделан из натуральных оттенков теней, помады, румян и теней для век.

Ким Кардашьян показала новый лук (фото: instagram.com/kimkardashian)

Читайте РБК-Украина в Google News
Ким КардашьянМодные тренды