Каким образом психические травмы проявляются в теле и почему это опасно

Как психическая травма проявляется в теле

Психическая травма (или шоковая, как ее иногда называют) - это ситуация угрозы жизни и безопасности, в которой тело и психика мобилизуют все ресурсы с целью - выжить. В настоящее время тело переживает выброс стресс-гормонов (адреналин, норадреналин и кортизол).

Поэтому происходит целый каскад изменений в работе органов. Сердцебиение и дыхание ускоряются, кровь отливает от органов брюшной полости к мышцам и рукам и ногам, сами мышцы приходят в состояние тонуса, зрачки расширяются, чтобы пропустить больше света. На уровне мозга также происходят изменения, управление переходит на более древние его структуры.

Психика не отстает от тела, она придает эмоциональную реакцию на ситуацию угрозы. Обычно это страх или гнев, которые помогают уйти от опасности или же победить ее.

Также отключается восприятие всех прочих стимулов, органы чувств максимально сфокусированы только на источнике опасности. Часто в этот момент также возникает чувство отстраненности от тела и собственных эмоций, человек будто наблюдает за ситуацией снаружи. Это нужно для того, чтобы сверхсильные переживания не затопили психику и не помешали основной задаче - выживанию.

Некоторые из этих реакций могут "застрять" в теле даже после того, как травматическая ситуация уже завершилась. Одним из ярких проявлений будут изменения в паттерне дыхания. Часто люди, пережившие шоковую травму, дышат поверхностно, не глубоко. Живот при этом остается напряженным и не включается в процесс дыхания.

Спазм диафрагмы, являющийся частой реакцией на стресс, блокирует расширение грудной клетки, что вызывает ощущение невозможности вдохнуть, недостатка воздуха. Иногда появляются паузы в дыхании, затаивание дыхания.

Как психическая травма проявляется в теле (фото: Freepik)

Поскольку во время травмы тело мобилизуется, ее отсроченным проявлением может быть также общее напряжение мышц, ощущение окоченения в теле, невозможность расслабиться. Это можно заметить, например, в хронически напряженных плечах и шее, которым не помогает ни один массаж.

Часто напряженным и неподвижным становится таз, из-за чего изменяется походка, тело становится неуклюжим. Жесткими также становятся колени, они как бы перестают изгибаться и пружинить. Такое напряжение может мешать засыпанию, ведь тело не переходит в состояние отдыха.

На контрасте с перенапряжением может возникать ощущение недостатка энергии в теле, будто каждое действие дается с огромными усилиями. Это одновременно состояние перезаряженности, почти дрожания и слабости. Человек может даже не отдавать себе отчет, как много сил у него забрала травма, а только замечает, что его едва хватает на базовые обязанности.

Это не связано ни с недостатком дисциплины, ни с прокрастинацией. Психическая и физическая энергия в этот момент направлена на преодоление последствий травмы и сдерживания эмоций.

Одной из чувствительных к последствиям травмы систем организма желудочно-кишечный тракт. Частым следствием травмы является нарушение его работы, воспалительные процессы в ЖКТ, синдром раздраженного кишечника и т.д. Все это последствия стресс реакции, во время которой внутренние органы не получают крови, а вместе с ней и кислорода и питательных веществ.

Если это краткосрочно, последствия будут минимальны, однако, если травма осталась в теле, эффект становится все более заметным.

В момент травмы активизируется и наш иммунитет. Если травма не разрешается, то такая гиперактивация становится хронической, что может привести к развитию воспалительных процессов в организме, аутоиммунным заболеваниям, аллергическим реакциям и даже к нарушению способности организма улавливать и уничтожать раковые клетки еще до того, как они стали проблемой.

При этом сопротивляемость к инфекциям, напротив, снижается, что приводит к частым простудам и уязвимости к осложнениям.

Если вы замечаете, что хронический стресс уже начал влиять на ваше тело и психику, не медлите и обращайтесь к врачу и психологу, чтобы комплексно преодолевать последствия психологической травмы.