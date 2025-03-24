Каким был идеал женской красоты в Древнем Египте: вы будете удивлены сходством с современным

Стандарты женской красоты существенно отличались в разные времена, в разные эпохи и в разных странах. Например, в XVII веке самыми красивыми считались дамы с пышными формами, похожие на героинь картин Рубенса, а уже в XVIII в моду вошли тоненькие фигуры, напоминающие песочные часы, из-за чего женщины стали носить очень тугие корсеты. А каким был идеал красоты женщин в Древнем Египте?

Как выглядели самые красивые женщины Древнего Египта, их одежда и макияж, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The not soinnoctts a broad.

Обычаи Древнего Египта

Египтяне не стеснялись своей наготы, но это не значит, что они ходили голые. Наоборот, они имели чувство стиля и их одежда была простой, с разнообразными украшениями.

Стандарты красоты в Древнем Египте были очень интересными, но если углубиться, то становится понятно, что они похожи на современные идеалы.

Люди тех времен были не очень высокими и даже немного ниже средних параметров, которые есть сейчас. Грудь у женщин была маленькая и крепкая, а вот изогнутые бедра увидеть на различных рисунках можно очень редко.

Идеалы красоты и моды древних египтянок

Кожа

Светлая и безупречная кожа считалась одним из стандартов красоты у женщин. И они прилагали все усилия, чтобы защитить ее от солнечных лучей. Для этого женщины делали специальную смесь из миндального масла и меда и использовали ее, чтобы сохранить бледный цвет лица.

Прически

"Девушки распускали волосы или заплетали их в косички, а у мальчиков была необычная прическа - голова была выбрита, за исключением одной длинной пряди сбоку, которая была заплетена", - рассказывает исследовательница и автор книги о Древнем Египте Барбара Мерц.

Были и другие варианты причесок: мужчины носили "боб" длиной до плеч или короткую шапку из тугих локонов, расположенных рядами.

У женщин была модной стрижка, которая имела челку и длинные волосы по бокам, подстриженные под углом. Богатые женщины из знати имели другой стиль - верхний слой длинных тонких локонов или гофр, под которыми были ряды более коротких локонов или волны, свисающие до плеч. Желание получить высокую и пышную прическу нередко приводило к тому, что женщины брились налысо, а на голову надевали парик из шерсти или человеческих волос. Иногда даже использовали по два парика одновременно, чтобы сделать большим объем.

На волосы наносили ароматические масла, чтобы приятно пахнуть и отпугивать от них насекомых. Самый модный цвет

Среди женщин Древнего Египта самым модным цветом был зеленый. Например, они делали зеленую краску из растертого малахита и наносили ее на ногти. А на ногах рисовали не только ногти, но и ступни ног. И это считалось очень красивым.

Вены на шее и висках женщины также выделяли краской, которая имела зелено-синий цвет. Глаза подводили косметикой из углекислой меди, делая контур до висков. Наибольший акцент делался именно на глазах. Кроме подводки черного цвета, женщины делали тени. Зеленые - из растертого малахита, серые - из галенита. Тени наносили на брови и вокруг глаз с помощью деревянной ложечки или костяного стержня. Красную охру использовали как румяна, и как губную помаду тоже.

Еще египтяне любили себя смазывать маслом, но это, по словам исследовательницы, связано не только с ароматами, но и от способа увлажнять кожу в сухом климате.

Одежда

Маленькие дети Древнего Египта бегали голые - учитывая жару и песок, этот вариант был не самый плохой. Дети постарше носили одежду, похожую на одежду своих родителей - килт или юбка для мальчиков, простые льняные платья для девочек.

Лен фактически был единственным материалом, который использовался для одежды, в некоторых случаях - шерсть. Ткачи из льна изготавливали фактически все - от грубой ткани до деликатной марли. Ярких цветов или узоров не было, преимущественно вся одежда была белого цвета.

Фасон женского платья - длинное, до щиколоток и с широкими лямками на груди. По словам исследовательницы Мерц, платье было разработано так, чтобы как можно плотнее облегать фигуру. Часто такие платья делали из тонкого материала. Платья часто были полупрозрачными, а еще египтянки часто обнажали грудь, но никогда специально ее не подчеркивали.

"Это был стандартный стиль для стройных и изящных, но интересно, как себя в таких платьях чувствовали более пышные женщины?" - добавляет она.

В более поздние периоды мода стала более сложной среди состоятельных слоев населения. В моду вошел прозрачный льняной халат со складками-гармошкой и маленькая накидка, которая пересекалась и завязывалась на груди. Часто такие халаты были украшены цветным бисером, сплетенным в сложные узоры.

Обувь

Большинство людей ходили босиком, хотя имели сандалии для особых случаев. Даже у самых бедных были сандалии из папируса, хотя они были недолговечны. Все, кто мог себе это позволить, обували сандалии из кожи. Украшения

Украшения в Древнем Египте носили все - женщины, мужчины и даже мальчики и девочки. Это были браслеты, диадемы, пояса, кольца, кольца. Камни - сердолик, бирюза, гранат, горный хрусталь, обсидиан и лазурит.

Самым популярным материалом был фаянс, который состоял из молотого кварца, красителя и других материалов. Из этой смеси делали бусины, преимущественно сине-зеленого цвета.

Низший класс использовал для украшений медь, высший - золото. Оба металла были доступны благодаря шахтам в пустыне и в соседней Нубии. Еще для ювелирных украшений использовали бледно-желтую смесь золота и серебра.

"Самым распространенным орнаментом был гибкий воротник, сделанный из концентрических рядов бусин, некоторые из которых могли иметь форму животных, цветов или листьев. Он покрывал переднюю часть тела от основания шеи до середины груди и составлял важную часть общего костюма", - пишет Мерц. Эпиляция

Женщины даже в Древнем Египте считали, что идеальная кожа - это гладкая и без единой волосинки. А удаление волос было целым ритуальным процессом. Для этого использовали воск, а после увлажняли кожу маслами.

Идеальная женщина

Самой красивой женщиной в Древнем Египте считалась высокая, стройная брюнетка с широкими плечами, плоской грудью и длинными ногами. Она должна была быть женственной и грациозной, а одежда должна была подчеркивать достоинства фигуры. Черты лица - тонкие, большие и выразительные глаза, в идеале - миндалевидной формы.

Из необычных особенностей - мода на сохранение детских черт у взрослых женщин. Для этого женщины красили щеки и губы соком ириса, который придавал лицу свежести и детского румянца. Вас может заинтересовать: