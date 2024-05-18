Комплекс спасателя. Названы топ случаев, когда людям лучше не помогать
Некоторые люди любят навязывать свою помощь или спешат решать чужие проблемы. Зачастую они имеют так называемый комплекс спасателя.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-страницу сообщества "Психологічна підтримка".
Почему люди становятся такими
В основе комплекса спасителя - неуверенность человека в своей самоценности. Она видит свою ценность только тогда, когда полезна другим.
Вероятно, в детстве человек должен был "зарабатывать" любовь родителей. Она выросла, и теперь у нее есть стойкая потребность быть полезной окружению, демонстрировать им свою безотказность.
Однако вознаграждением за постоянное желание помочь не всегда есть благодарность. Со временем другие начинают принимать безотказность как должное и злятся, когда вместо привычной готовности помочь человек отказывает.
Роль спасителя имеет несколько скрытых "удобств":
- человек приобретает чувство собственного достоинства, а его самооценка растет, когда он помогает другим
- помощник имеет возможность контролировать разные аспекты. Этим часто злоупотребляют родители по отношению к своим уже взрослым детям, постоянно навязывая им свою помощь
- одинокий человек может через помощь другим искать себе друзей
- человеком может управлять идеалистическое желание спасать мир. И чтобы навести порядок во вселенной, она помогает другим
- спасать кого-то - способ забыть о своих нерешенных проблемах. И очень часто спасатель будет стремиться помочь именно тому, у кого такие же проблемы, что и у него
Что делать, когда просят о помощи
Нужно попытаться прежде всего понять, почему именно к вам обратились за помощью. Причин может быть несколько. Или вы осознаете свой собственный комплекс спасителя.
Возможно, у вас слабые или вообще отсутствующие личные границы, или не умеете говорить "нет".
Важно также уметь распределить ответственность. В частности, действительно ли вы должны решать проблемы вместо другого человека.
Если о помощи просит взрослый человек, не имеющий серьезных проблем со здоровьем, то он способен навести порядок в собственной жизни без вашего участия. Другой причиной может быть то, что человек этого делать не хочет, потому обращается к вам.
Опасность непрошенной помощи
Лучше обращать внимание на собственную жизнь, ведь у вас тоже есть нерешенные вопросы, поэтому займитесь ими и будьте счастливы.
Многие психологи советуют не помогать человеку до тех пор, пока он сам не попросит помощи. Возможно, ему и не требуются ваши услуги, как вам кажется.
Иногда так получается, что желание оказать помощь - это больше ваша потребность, чтобы почувствовать себя нужным или самоутвердиться путем кого-то.
Родители должны знать, что постоянная помощь ребенку во всем таит в себе и другую угрозу. Если ребенок не научится справляться с трудом сам и не поймет, что не все в мире происходит так, как он хочет, то в дальнейшем будут возникать более серьезные проблемы.
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