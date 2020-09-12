У Києві спритні домушники ставлять мітки на квартири (відео)

У Києві попався на приховану камеру один з нахабних квартирних злодіїв, який проник у під'їзд і розставляв мітки по квартирах.

Відео з "роботою" зловмисника з'явилося на Facebook-сторінці Київ Оперативний.

За цим заняттям "героя" застукали на Оболоні за адресою вулиця Петра Калнишевського. У мережі просять жителів Києва бути акуратніше.

"Тут вночі по Калнишевського, 6, бродили якісь домушники і мітки ставили. Будьте обережними і бережіть своє житло", - підписане відео.

На кадрах видно, як молодий чоловік заходить в ліфт, а потім вже на поверсі робить якісь маніпуляції з дверними ручками квартир.

У Києві злодії ходять по домівках і ставлять мітки (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Раніше ми писали, що у Києві перехожі затримали зухвалого викрадача-естета. Він вирішив вкрасти картину на Андріївському узвозі і втекти, але все закінчилося для нього сумно.

Також повідомлялося, що подруги Тарзана обікрали Корольову на 5 млн, поки зірка була на відпочинку. Коли співачка повернулася, її чоловікові довелося зізнатися, що він запросив на "домашню вечірку" двох дівчат.