У київській лабораторії продавали довідки про відсутність COVID-19: ціни "кусалися"

У Києві поліція виявила лабораторію, яка підробляла довідки про відсутність коронавіруса і продавала їх за чималі гроші.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції Києва.

Поліцейські з'ясували, що до організації схеми причетні працівники приватної лабораторії і житель Києва, який займався розповсюдженням готових довідок.

Зловмисники продавали сертифікати та довідки про проходження тестування на COVID-19 із зазначенням негативних результатів тестів, у тому числі і без фактичного проведення відповідних досліджень.

Вони видавалися людям, які планували поїздки за кордон, а також тим, у кого такі документи вимагали на роботі.

Крім того, встановлені факти фальсифікації результатів аналізів пацієнтів з негативного на позитивний. Вартість одного сертифіката або довідки коливалася від 900 до 1800 грн в залежності від терміну виконання.

За фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, відкрито кримінальне провадження.

Довідки коштували від 900 гривень (фото: npu.gov.ua)