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У київському вуличному кафе виявили "таємного покупця": їв прямо з вітрини

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Київ, П'ятниця 10 грудня 2021 08:46
У київському вуличному кафе виявили "таємного покупця": їв прямо з вітрини У Київському вуличному кафе помітили мишу (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У київському кафе побачили незвичайного гостя, який пригощається випічкою абсолютно безкоштовно. Йдеться про гризуна, якого побачили у вітрині кафе на Лісовому масиві.

Відео з ним опублікували на сторінці Києва Оперативного.

Де побачили мишу

Мишу побачили в кафе Lazzat, недалеко від метро "Лісова"

"Таємний покупець тваринного походження пройшов в середину східної кухні Lazzat на Лісовій. Схоже, що покупець залишився задоволений штруделем з яблуком, хоча це, звичайно, його суб'єктивна думка", - сказано в повідомленні.

У коментарях українці написали, що це просто кошмар і так бути не повинно. Деякі написали, що всі хочуть їсти та миші не виняток.

  • Значить смачний штрудель роблять.
  • Кошмар!
  • Яка мила мишка.
  • Мишка теж хоче їсти, хто то подумав скільки зараз голодних мишей і голубів і ворон? Ні, ви все тільки про себе думаєте.
  • Нехай поїсть нормально!

Як ми раніше писали, у київському кафе відвідувачів чекав неприємний сюрприз.

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