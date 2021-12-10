В киевском уличном кафе обнаружили "тайного покупателя": ел прямо с витрины
В киевском уличном кафе заметили мышь (коллаж РБК-Украина)
В киевском кафе увидели необычного гостя, который угощается выпечкой абсолютно бесплатно. Речь идет о грызуне, которого увидели в витрине кафе на Лесном массиве.
Видео с ним опубликовали на странице Киева Оперативного.
Где увидели мышь
Мышь увидели в кафе Lazzat, недалеко от метро "Лесная"
"Тайный покупатель животного происхождения прошел в середину восточной кухни Lazzat на Лесной. Похоже, что покупатель остался доволен штруделем с яблоком, хотя это, конечно, его субъективное мнение", - сказано в сообщении.
В комментариях украинцы написали, что это просто кошмар и так быть не должно. Некоторые написали, что все хотят есть и мыши не исключение.
- Значит вкусный штрудель делают.
- Кошмар!
- Какая милая мышка.
- Мышка тоже хочет кушать, кто то подумал сколь сейчас голодных мышей и голубей и ворон? Нет, вы все только про себя думаете.
- Пусть поест нормально!
Как мы ранее писали, в киевском кафе посетителей ждал неприятный сюрприз.