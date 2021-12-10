В киевском уличном кафе обнаружили "тайного покупателя": ел прямо с витрины

В киевском кафе увидели необычного гостя, который угощается выпечкой абсолютно бесплатно. Речь идет о грызуне, которого увидели в витрине кафе на Лесном массиве.

Где увидели мышь

Мышь увидели в кафе Lazzat, недалеко от метро "Лесная"

"Тайный покупатель животного происхождения прошел в середину восточной кухни Lazzat на Лесной. Похоже, что покупатель остался доволен штруделем с яблоком, хотя это, конечно, его субъективное мнение", - сказано в сообщении.

В комментариях украинцы написали, что это просто кошмар и так быть не должно. Некоторые написали, что все хотят есть и мыши не исключение.