У київському ТЦ охоронці цинічно знущаються над людьми: використовують газ

У київському ТЦ охорона знущається над кур'єрами
В київському ТЦ "Оазис" охорона моторошно знущається над кур'єрами, які хочуть скористатися ліфтом. Співробітники охоронної фірми не пускають молодих людей в ліфт і забризкують їх там газовими балончиками. Відео з цим кричущим випадком показали на сторінці Київ Оперативний у Facebook.
"Охорона ТЦ "Оазис" вирішила, що вони вирішують кому ходити пішки, а кому - їздити на ліфті. Так, кур'єрам вони забороняють їздити і навіть задувають їх балоном. Ми завжди знали, що будь- який охоронець вважає себе найважливішою людиною у світі, але це вже перебор", - сказано в повідомленні під відео.
Обережно, відео містить нецензурну лексику.
Обережно! Нецензурна лайка! Охорона ТЦ «Оазіс» вирішила, що вони вирішують кому ходити пішки, а кому - їздити на ліфті....Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 21 вересня 2020 р.
В коментарях українці обурилися діями працівників охорони і написали, що вони перевищують свої повноваження.
Як ми раніше писали, в Дніпрі охоронці торгово-розважального центру по звірячому побили 13-річного підлітка.