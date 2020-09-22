У київському ТЦ охоронці цинічно знущаються над людьми: використовують газ

В ТЦ Києва охоронці відчувають свою владу (колаж РБК-Україна)

У київському ТЦ охорона знущається над кур'єрами

В київському ТЦ "Оазис" охорона моторошно знущається над кур'єрами, які хочуть скористатися ліфтом. Співробітники охоронної фірми не пускають молодих людей в ліфт і забризкують їх там газовими балончиками. Відео з цим кричущим випадком показали на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

"Охорона ТЦ "Оазис" вирішила, що вони вирішують кому ходити пішки, а кому - їздити на ліфті. Так, кур'єрам вони забороняють їздити і навіть задувають їх балоном. Ми завжди знали, що будь- який охоронець вважає себе найважливішою людиною у світі, але це вже перебор", - сказано в повідомленні під відео.

Обережно, відео містить нецензурну лексику.

Обережно! Нецензурна лайка! Охорона ТЦ «Оазіс» вирішила, що вони вирішують кому ходити пішки, а кому - їздити на ліфті.... Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 21 вересня 2020 р.

В коментарях українці обурилися діями працівників охорони і написали, що вони перевищують свої повноваження.

Прохання розібратися адміністрацію ТЦ це явне перевищення повноважень охорони, застосування газ балончика в громадському місці заборонено, у них немає таких повноважень.

Пацани з зарплатою 10k відчувають свою владу хоч над кур'єрами. Потім у своєму селі розповідають, що вони на роботі начальники.

Це називається "синдром вахтьора". Коли маленька людинка з маленьким мозочком отримує шматочок влади над оточуючими.

Як ми раніше писали, в Дніпрі охоронці торгово-розважального центру по звірячому побили 13-річного підлітка.