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В киевском ТЦ охранники цинично издеваются над людьми: используют газ

Харьков, Вторник 22 сентября 2020 09:46
В киевском ТЦ охранники цинично издеваются над людьми: используют газ
В ТЦ Киева охранники чувствуют свою власть (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В киевском ТЦ охрана издевается над курьерами

В киевском ТЦ "Оазис" охрана жутко издевается над курьерами, которые хотят воспользоваться лифтом. Сотрудники охранной фирмы не пускают молодых людей в лифт и забрызгивают их там газовыми баллончиками. Видео с этим вопиющим случаем показали на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Охрана ТЦ "Оазис" решила, что они решают кому ходить пешком, а кому - ездить на лифте. Так, курьерам они ездить запрещают и даже задувают их баллоном. Мы всегда знали, что любой охранник считает себя самым важным человеком в мире, но это уже перебор", - сказано в сообщении под видео.

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику.

Обережно! Нецензурна лайка! Охорона ТЦ «Оазіс» вирішила, що вони вирішують кому ходити пішки, а кому - їздити на ліфті....

Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 21 вересня 2020 р.

В комментариях украинцы возмутились действиями сотрудников охраны и написали, что они превышают свои полномочия.

  • Просьба разобраться администрацию ТЦ это явное превышение полномочий охраны, применение газ балончика в общественном месте запрещена, у них нет таких полномочий.
  • Пацаны с зарплатой 10k чувствуют свою власть хоть над курьерами. Потом в своем селе рассказывают, что они на работе начальники.
  • Це називається "синдром вахтьора". Коли маленька людинка з маленьким мозочком отримує шматочок влади над оточуючими.

Как мы ранее писали, в Днепре охранники торгово-развлекательного центра зверски избили 13-летнего подростка.

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