У київському пологовому будинку виходили двійнят вагою по 500 грамів: такого дива ще не було

В Київському перинатальному центрі вдалося виходити двійнят, які народилися у мами на 5 місяці вагітності. Вага крихт всього по півкілограма. Аліса і Анастасія народилися недоношеними і таких крихіток в пологовому будинку ще ніколи не бачили. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Три місяці дівчинки були в реанімації, до них щодня приходили батьки і читали їм казки. Те, що малюків вдалося виходити, в пологовому будинку вважають дивом. За ці місяці вони одужали і зараз важать по 2,5 кілограма.

"У нас дівчатка дуже сильні. Вони взагалі як символ того, що потрібно цінувати життя, прагне вижити", - розповідає щасливий тато дітей.

Зараз батьки щасливі, що вони нарешті можуть забрати своїх крихіток додому.

В Києві виходили двійнят вагою 500 грамів

Нагадаємо, що в Україні кожна десята дитина народжується недоношеною. Такі діти вимагають особливої уваги лікарів. Найменша дитина в Україні народився вагою 620 грамів на 25 тижні вагітності матері.

Як ми раніше писали, у Львові породілля втратила дитини через коронавірус.

Раніше лікарі розповіли, може коронавірус передатися дитині під час вагітності.

Нагадаємо, в кінці серпня в пологовому будинку Тернополя померла породілля з Африки з COVID-19.