У київському парку пенсіонерка чіплялася до дітей та знімала одяг (фото)

У Києві жінка в парку спеціально оголювалася перед дітьми, показуючи свої інтимні місця. Неадекватна ексгібіціоністка не реагувала на обурення людей та вимоги припинити подібні збочення.

Інцидент стався в столичному парку "Троєщина" у Деснянському районі. Про це передали у Муніципальній охороні на сторінці в Facebook.

Відпочиваючі звернулися за допомогою до правоохоронців, щоб втихомирити жінку, яка явно була не в собі, і уберегти малюків від неї.

На виклик на місце прибув черговий наряд охорони. На всі зауваження пенсіонерка не реагувала і продовжувала поводитися неналежно. Жінку зовсім не хвилювало, які можливі психологічні травми вона здатна завдати дітям такими "виставами".

Незабаром неадекватна дама просто напала на одного з працівників "Муніципальної охорони".

Правоохоронцям довелося застосувати спецзасіб, щоб захиститися і затримати збоченку.

Після цього вони викликали спеціальну бригаду психіатричної лікарні, яка забрала жінку для проведення обстеження.

У Києві неадекватна жінка показувала дітям у парку свої інтимні місця і нападала на людей (фото: facebook.com/munohorona)

Користувачі мережі зазначають, що у жінки дійсно проблеми з психікою і вона небезпечна для оточуючих, може навіть кидатися камінням у людей.

Дякую, що не забуваєте парки, там достатньо такого "добра", на жаль...

Осінні загострення!

Не осінні!!! Вона взагалі з головою не дружить... Хвора на голову, не тямить... Може камінням кидатися... Коротше краще обходити стороною, небезпечна вона... І навіщо замазувати обличчя її?! Нехай люди хоча б знають в обличчя.

Як повідомлялося, нещодавно у Києві чоловік чіплявся до дитини в громадському туалеті, поки мама чекала на вулиці.

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