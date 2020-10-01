Київським різником виявився депортований з Росії уродженець Єнакієвого

Поліція розкрила жорстоке вбивство на Оболоні в Києві (колаж РБК-Україна)

Страшні знахідки в Дніпрі на столичній Оболоні взимку і навесні спровокували чутки про маніяка

Київським маніяком, який жорстоко вбив і розчленував 73-річного жителя столиці, виявився депортований з Російської Федерації український шахіст і бізнесмен - уродженець Єнакієвого під Донецьком.

Чоловік проживав у Росії з 2014 року, звідки його вигнали у 2018-му після судового розгляду через неповернений борг та нелегального перебування на території цієї країни. Про це передає "Обозреватель".

В Україні 37-річному Ігорю Кремету вже повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства, і чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зазначається, що зловмисник розправився з літнім киянином, голову якого в пакеті виявили в лютому цього року в затоці Собаче гирло на столичній Оболоні, а в березні з Дніпра виловили пакет і з кінцівками жертви.

Правоохоронці не відразу з'ясували, що останки належать одній людині - тільки після проведення аналізу ДНК. А перед цим у Києві поповзли чутки про маніяка, який розчленовує жертв.

Загиблим виявився уродженець Львівської області Юрій Архангельський, який довгий час жив у Москві в РФ. Влітку торік родичі заявили про зникнення чоловіка.

Як з'ясувалося, квартира Архангельського знаходиться в одній з багатоповерхівок на Оболонському проспекті, однак з 2018 року в ній жив квартирант - уродженець Донецької області Кремета. Чоловік найімовірніше знімав кімнату у квартирі з господарем.

Після вбивства поліцейські за допомогою моніторингу мобільного оператора з'ясували місце знаходження ймовірного вбивці та затримали його у Вишгороді, куди він переїхав.

Згідно з однією з версій слідства, на вбивство він пішов, маючи намір відібрати у людини похилого віку квартиру в столиці.

Ігор Кремета (знімок з архіву його матері / фото: plus.obozrevatel.com)

Ігор Кремета народився в Єнакієвому, навчався в Донецькому національному технічному університеті. Він майстер спорту з шахів, але вже давно не грає. З 2005 року зареєстрований як приватний підприємець - займався роздрібною торгівлею офісним та комп'ютерним устаткуванням, а також консультував з питань інформатизації.

Раніше повідомлялося, що спливли нові подробиці скандальної справи київського маніяка, жертвами якого стало кілька жінок. Виявилося, що зловмисник працював у столиці тренером.

Нагадаємо, нещодавно в Києві жінка - власниця юридичної фірми - розчленувала тіло чоловіка і намагалася спалити на багатті.