Киевским потрошителем оказался депортированный из России уроженец Енакиево

Полиция раскрыла жестокое убийство на Оболони в Киеве (коллаж РБК-Украина)

Страшные находки в Днепре на столичной Оболони зимой и весной спровоцировали слухи о маньяке

Киевским маньяком, который жестоко убил и расчленил 73-летнего жителя столицы, оказался депортированный из Российской Федерации украинский шахматист и бизнесмен - уроженец Енакиево под Донецком.

Мужчина проживал в России с 2014 года, откуда его выдворили в 2018-м после судебного разбирательства из-за невозвращенного долга и нелегального нахождения на территории этой страны. Об этом передает "Обозреватель".

В Украине 37-летнему Игорю Кремету уже сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства, и мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Отмечается, что злоумышленник расправился с пожилым киевлянином, голову которого в пакете обнаружили в феврале этого года в заливе Собачье устье на столичной Оболони, а в марте из Днепра выловили пакет и с конечностями жертвы.

Правоохранители не сразу выяснили, что останки принадлежат одному человеку - только после проведения анализа ДНК. А перед этим в Киеве поползли слухи о маньяке, который расчленяет жертв.

Погибшим оказался уроженец Львовской области Юрий Архангельский, который долгое время жил в Москве в РФ. Летом прошлого года родственники заявили о пропаже мужчины.

Как выяснилось, квартира Архангельского находится в одной из многоэтажек на Оболонском проспекте, однако с 2018 года в ней жил квартирант - уроженец Донецкой области Кремета. Мужчина вероятнее всего снимал комнату в квартире с хозяином.

После убийства полицейские при помощи мониторинга мобильного оператора выяснили место нахождения вероятного убийцы и задержали его в Вышгороде, куда он переехал.

Согласно одной из версий следствия, на убийство он пошел, намереваясь отобрать у пожилого человека квартиру в столице.

Игорь Кремета (снимок из архива его матери / фото: plus.obozrevatel.com)

Игорь Кремета родился в Енакиево, учился в Донецком национальном техническом университете. Он мастер спорта по шахматам, но уже давно не играет. С 2005 года зарегистрирован как частный предприниматель - занимался розничной торговлей офисным и компьютерным оборудованием, а также консультировал по вопросам информатизации.

Ранее сообщалось, что всплыли новые детали скандального дела о киевском маньяке, жертвами которого стало несколько женщин. Оказалось, что злоумышленник работал в столице тренером.

Напомним, недавно в Киеве женщина - владелица юридической фирмы - расчленила тело мужчины и пыталась сжечь на костре.