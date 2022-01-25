Київська блогерка з компанією в авто збили людину в прямому ефірі. Потім набрехала з "відмазкою"

Наїзд стався ввечері, коли 20-річна Маша Семенова (так звуть блогершу) з іншими молодими людьми їхала на Porsche вулицею Борщагівська перед Індустріальним мостом. Компанія пила в салоні під гучну музику, транслюючи відео в InstaStories.

У певний момент водій став перебудовуватися вправо, щоб обігнати машину попереду. І тут Porshe збило людину, яка на моноколесі рухалася по узбіччю.

Після зіткнення він впав на асфальт, а самі "герої" відео продовжила рух, після чого зйомка була припинена.

Відео: блогерка ttiisshhiinnaa з компанією в авто збили людину на моноколесі в Києві

Пізніше блогерка дала "пояснення" у відповідь на гнівну реакцію в мережі, що потерпілому на місці аварії заплатили за зламану підставку на моноколесі, і що нібито чоловік не має до компанії претензій.

Блогерка після ДТП видала "відмазку" (фото: скрін instagram.com/ttiisshhiinnaa)

Однак через деякий час спливла зовсім інша інформація.

Так, в мережі пишуть з посиланням на учасників спільноти людей, які їздять на моноколесі, що компанія на Porsche не надала потерпілому ніякої домедичної допомоги, ніхто нічого йому не компенсував, і взагалі винуватці аварії з місця ДТП зникли.

"Виявляється, ці алко-нарко пройдисвіти ще й набрехали всім...?" - йдеться в публікації.

Історія блогерки про компенсацію потерпілому після ДТП виявилася фейком (фото: скрін facebook.com/operativeukr)