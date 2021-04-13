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Під Києвом жінка вигнала літнього чоловіка з дому: він оселився в будці

Новость на русском → Київська область, Вівторок 13 квітня 2021 14:14
Під Києвом жінка вигнала літнього чоловіка з дому: він оселився в будці Фото: у селі під Києвом дружина вигнала чоловіка з дому на вулицю (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

У селі Вишеньки під Києвом дружина вигнала 75-річного чоловіка з дому. Пара прожила разом 10 років, а потім до жінки приїхала донька і вона вирішила позбавитися від чоловіка.

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

За словами сусідів, подружжя жило нормально в спільному домі, а потім чоловік опинився на вулиці. Люди почали підгодовувати літнього чоловіка, адже його було дуже шкода.

В сільраді сказали, що в селі чоловік не прописаний і нічим йому допомогти не можуть. Валентину Івановичу зараз 75 років.

"Я за гороскопом Риби. А вони поступаються всім", - розповідає про себе Валентин.

Чоловік розповів, що жив із жінкою у цивільному шлюбі, потім до них переїхала донька дружини і йому вказали на двері. Потім вигнали і його собаку по кличці Барон.

В будці, у якій живе чоловік, немає ні світла, ні опалення. Всю їжу йому приносять сусіди. Він отримує пенсію, але поки переїхати йому просто нікуди.

Сам Валентин Іванович народився в Донецьку, багато років пропрацював на заводі і заробив пенсію близько 8 тисяч гривень. Колишня дружина, яка його вигнала, знімає з картки колишнього чоловіка пенсію і розпоряджається нею.

Як ми писали раніше, в Києві судитимуть шахрая за видурювання грошей у пенсіонерів.

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