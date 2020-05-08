Під Києвом спалахнув скандал через смерть онкохворої з COVID-19: викинули з лікарні

Під Києвом померла пацієнтка з коронавірусом і онкологією, і рідні жінки звинувачують у трагедії лікарів. Близькі загиблої впевнені, що медики не надали їй належної допомоги, а подію називають мало не вбивством.

Онкохвору Людмилу Гячас відвезли у важкому стані з внутрішньою кровотечею в опорну лікарню з лікування коронавірусної хвороби в Кагарлику - за 80 кілометрів від Київського обласного онкологічного диспансеру, де вона лікувалася з кінця квітня.

7 травня жінка померла, не приходячи у свідомість. Після цього в мережі піднялася хвиля обурення та критики.

Кума загиблої Богдана Марченко розповіла у своєму Facebook, що за день до відправки в районну лікарню самі ж медики стверджували, що Люду не можна рухати "навіть на міліметр, бо є внутрішня кровотеча".

На думку друзів Людмили, онкодиспансери абсолютно не готові до того, що їх пацієнти можуть хворіти COVID-19, і це є смертним вироком для хворих.

Онкохвора Олена Іщенко розповіла, що ця категорія хворих дійсно дуже вразлива. Про це передає "Обозреватель".

"Розумієте, ми і так максимально бережемось. Ходити в масці, уникати контактів з незнайомими та/або хворими на ГРВІ людьми – для багатьох з нас звична справа. Але з початком пандемії коронавірусу стало набагато тривожніше. Ми ходимо по мінному полю. Щодо ситуації з Людмилою... Я впевнена, що її могли б залишити в тій же палаті онкодиспансеру, але максимально обмежити доступ. Те, що її перевезли, а по суті - викинули з лікарні - прирекло її на вірну смерть. Боюся, що завтра таке може статися з кожним із нас", - обурюється жінка.

Під Києвом померла онкохвора Людмила Гячас, у якої підтвердили коронавірус (Фото: facebook.com)

Водночас заступник директора Київського обласного онкологічного диспансеру Валерій Костіков розповів, що медики після підтвердження COVID-19 у Людмили Гячас діяли правильно.

"Нам було рекомендовано перевезти пацієнтку для подальшого лікування в профільне відділення певної лікарні. На той момент це була Кагарлицька центральна районна лікарня. Ми замовили спеціальний транспорт, яким пацієнтка і була спрямована туди. Наголошую, це не якась забаганка чи бажання - просто є певний порядок, який затверджено наказами МОЗ, департаменту охорони здоров'я. Ми діяли згідно з цим порядком", - зауважив він.

Стан пацієнтки на момент транспортування черговий лікар оцінив як транспортабельне, інакше б "ніхто не прийняв таке рішення".

"Тому я не думаю, що сам факт транспортування яким би то не було чином вплинув на її стан. На нього вплинуло те, що пацієнтка отримувала спеціальне лікування, яке пригнічує імунітет. Всі пацієнти, які отримують хіміотерапію, попереджені про те, що повинні уникати місць скупчення людей, контактів тощо. І зараз мова не тільки про коронавірус", - зазначив Костіков.

Раніше ми писали про те, що в Києві спалахнув скандал після того, як ритуальні компанії звинуватили в тому, що вони наживаються на померлих від коронавірусу.