Под Киевом вспыхнул скандал из-за смерти онкобольной с COVID-19: выбросили из больницы

Под Киевом умерла пациентка с коронавирусом и онкологией, и родные женщины обвиняют в трагедии врачей. Близкие погибшей уверены, что медики не оказали ей должную помощь, а произошедшее называют чуть ли не убийством.

Онкобольную Людмилу Гячас отвезли в тяжелом состоянии с внутренним кровотечением в опорную больницу по лечению коронавирусной болезни в Кагарлыке - за 80 километров от Киевского областного онкологического диспансера, где она лечилась с конца апреля.

7 мая женщина скончалась, не приходя в сознание. После этого в сети поднялась волна возмущения и критики.

Кума погибшей Богдана Марченко рассказала в своем Facebook, что за день до отправки в районную больницу сами же медики утверждали, что Люду нельзя двигать "даже на миллиметр, так как имеется внутреннее кровотечение".

По мнению друзей Людмилы, онкодиспансеры абсолютно не готовы к тому, что их пациенты могут болеть COVID-19, и это является смертным приговором для больных.

Онкобольная Елена Ищенко рассказала, что эта категория больных действительно очень уязвима. Об этом передает "Обозреватель".

"Понимаете, мы и так максимально бережемся. Ходить в маске, избегать контактов с незнакомыми и/или больными ОРВИ людьми – для многих из нас привычное дело. Но с началом пандемии коронавируса стало намного тревожнее. Мы ходим по минному полю. По ситуации с Людмилой... Я уверена, что ее могли бы оставить в той же палате онкодиспансера, но максимально ограничить доступ. То, что ее перевезли, а по сути - выбросили из больницы - обрекло ее на верную смерть. Боюсь, что завтра такое же может случиться с любым из нас", - возмущается женщина.

Под Киевом умерла онкобольная Людмила Гячас, у которой подтвердили коронавирус (Фото: facebook.com)

В то же время заместитель директора Киевского областного онкологического диспансера Валерий Костиков рассказал, что медики после подтверждения COVID-19 у Людмилы Гячас действовали правильно.

"Нам было рекомендовано перевезти пациентку для дальнейшего лечения в профильное отделение определенной больницы. На тот момент это была Кагарлыцкая центральная районная больница. Мы заказали специальный транспорт, которым пациентка и была туда направлена. Подчеркну, это не какая-то прихоть или желание - просто есть определенный порядок, который утвержден приказами МОЗ, департамента охраны здоровья. Мы действовали согласно этого порядка", - подчеркнул он.

Состояние пациентки на момент транспортировки дежурный врач оценил как транспортабельное, иначе бы "никто не принял такое решение".

"Поэтому я не думаю, что сам факт транспортировки каким бы то ни было образом повлиял на ее состояние. На него повлияло то, что пациентка получала специальное лечение, которое угнетает иммунитет. Все пациенты, которые получают химиотерапию, предупреждены о том, что должны избегать мест скопления людей, контактов и т. д. И сейчас речь не только о коронавирусе", - отметил Костиков.

Ранее мы писали о том, что в Киеве вспыхнул скандал после того, как ритуальные компании обвинили в том, что они наживаются на умерших от коронавируса.