Під Києвом вихователі дитсадку під час прогулянки загубили хлопчика: "дитину не шукали"

Як загубився хлопчик

Як розповіла жінка, її син відвідує приватний дитячий садок. Однак, після прогулянки вихователі його загубили та навіть не намагались розшукати або ж не викликати поліції.

"Вихователі садочка не розшукували дитини навіть власними силами. Вони просто не помітили, що дитини немає", - пише жінка.

Як "Трибуна Бровари" розповіли в приватному дитсадку, що дитина непомітно вибігла через відчинені двері. Також кажуть, що хлопчика шукали, але його згодом привела поліція.

Хто знайшов дитину

Окрім того, у поліції Броварського районного відділення розповіли, що дитину знайшов випадковий перехожий, який викликав правоохоронців. Потім поліцейські розпочали розшуки батьків. Однак, через годину розшуків, їм це не вдалось.

"Потім вони вирішили перевірити найближчі дитячі садки, та встановили, що малюк загубився під час прогулянки", - йдеться у повідомленні.

Дитину повернули в дитсадок, а з директором закладу провели роз'яснювальну роботу.